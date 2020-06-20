Тренер "Арсенала" рад, что команда не бросила играть в матче со "Спартаком" при счете 0:3

В субботу "Спартак" победил в гостях "Арсенал" со счетом 3:2. "Арсенал" забил два мяча в добавленное ко второму тайму время.

ТУЛА, 20 июня. /ТАСС/. Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко рад, что команда не бросила играть при счете 0:3 в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против московского "Спартака". Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции.

"В первом тайме нам не хватило голов, надо было забивать в ряде моментов. Мы играли до конца, не бросили, это уже неплохо", - сказал Черевченко.

По словам тренера, "Спартак" не удивил тем, что отдал инициативу в игре. "Мы готовились к тому, что соперник будет играть на контратаках. Голы мы пропустили из-за своих ошибок", - отметил он.

Полузащитник "Арсенала" Юрий Ковалев отметил, что допустил ошибку в эпизоде со вторым пропущенным мячом: "Сегодня мы не очень хорошо сыграли в обороне, в том числе и я виноват во втором голе. В атаке мы не забили пару моментов, надо было решать вопрос. Мы разбирали их и знали, что они будут играть на контратаках и длинных передачах. У "Спартака" было больше желтых, поэтому мы, наверное, лучше в физическом плане были готовы, и хорошо, что мы в конце проявили морально-волевые качества", - отметил Ковалев.

Московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 31 очко, "Арсенал" идет восьмым, в активе клуба 28 очков. В следующем туре "Спартак" 27 июня примет "Уфу", "Арсенал" в этот же день на выезде встретится с "Ростовом".