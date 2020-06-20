Чернышенко: возобновление РПЛ не может не радовать

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Возобновление сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) не может не радовать и поднимает настроение. Таким мнением поделился вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала "Матч ТВ".
Чернышенко посетил матч 23-го тура между московским ЦСКА и петербургским "Зенитом", который завершился в субботу в Москве победой гостей со счетом 4:0.
"У меня прямо поднялось настроение, потому что мы видим, что большой спорт возвращается в нашу жизнь и возвращается он 23-м туром РПЛ. Мы знаем, что уже начался чемпионат России по регби, впереди в августе и в сентябре будет открытие и хоккейного сезона, и баскетбольного, это, конечно, не может нас не радовать. Все это стало возможным благодаря тому, что Министерство спорта РФ, Российская премьер-лига, Российский футбольный союз вместе с Роспотребнадзором провели большую работу", - сказал Чернышенко.
"Несмотря на то, что пандемия не закончилась, и учитывая то, что мы научились жить в этих новых условиях с соблюдением мер предосторожности, это стало возможным. Стало возможным то, что спортсмены могут тренироваться и соревноваться, а зрители могут прийти и поддержать их на трибунах. Да, пока их не полная трибуна, пока только 10 процентов, но их поддерживают и те, кто будет смотреть это бесплатно на телевидении. Думаю, что сегодняшняя аудитория будет точно больше одного миллиона, думаю, полтора миллиона", - добавил вице-премьер.
Сезон-2019/20 был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса после 22 туров из 30. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.