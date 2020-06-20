Чернышенко: возобновление РПЛ не может не радовать

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Возобновление сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) не может не радовать и поднимает настроение. Таким мнением поделился вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала "Матч ТВ".

Чернышенко посетил матч 23-го тура между московским ЦСКА и петербургским "Зенитом", который завершился в субботу в Москве победой гостей со счетом 4:0.

"У меня прямо поднялось настроение, потому что мы видим, что большой спорт возвращается в нашу жизнь и возвращается он 23-м туром РПЛ. Мы знаем, что уже начался чемпионат России по регби, впереди в августе и в сентябре будет открытие и хоккейного сезона, и баскетбольного, это, конечно, не может нас не радовать. Все это стало возможным благодаря тому, что Министерство спорта РФ, Российская премьер-лига, Российский футбольный союз вместе с Роспотребнадзором провели большую работу", - сказал Чернышенко.