Тренер "Зенита" Семак недоволен регламентом возобновления сезона в РПЛ

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Перед возобновлением Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) необходимо было четче прописать некоторые определения. Таким мнением на пресс-конференции после выездной победы над ЦСКА со счетом 4:0 в 23-м туре РПЛ поделился главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак.

В пятницу "Сочи" разгромил "Ростов" (Ростов-на-Дону) со счетом 10:1. Средний возраст игроков в заявке ростовского клуба на матч составлял 17,2 года, состав стал самым молодым в истории РПЛ. Основная и молодежная команды "Ростова" находятся на карантине из-за нескольких случаев заражения коронавирусом. "Сочи" отказался переносить матч на более поздний срок.

"Для меня самое важное, что следовало сделать перед тем, как возобновить чемпионат, - прописать, что значит "контактировал". Если игрок заболел, он не играет, но остальные-то могут играть. Так мы можем потерять очень много матчей и смотреть на то, как играют юноши. Конечно, рад за них, но это не красит наш чемпионат, это не совсем спортивное течение нашего чемпионата", - сказал Семак.