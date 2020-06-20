Иванович: наличие болельщиков на стадионе во время матчей РПЛ сохраняет чувство футбола

В субботу "Зенит" разгромил ЦСКА в матче 23-го тура со счетом 4:0. Согласно решению исполкома Российского футбольного союза, 10% зрителей от общей вместимости стадиона могут присутствовать на матчах чемпионата России.

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Наличие 10% болельщиков на стадионе в матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги позволяет сохранять чувство футбола. Такое мнение в эфире телеканала "Матч ТВ" высказал защитник "Зенита" Бранислав Иванович.

"Это другой вид спорта, но эти 10% большие молодцы, так как от них исходит поддержка, есть чувство футбола. Надеюсь, что будет больше болельщиков", - сказал Иванович.

"Очень хорошо начали, забили гол, чуть больше играли длинными передачами. Думаю, наши болельщики наслаждались нашей игрой. Надеюсь на их поддержку в домашнем матче. Были проблемы в обороне и атаке, с которыми мы пытаемся справиться", - добавил он.

В следующем туре ЦСКА 27 июня сыграет в гостях с московским "Динамо", "Зенит" днем ранее примет самарские "Крылья Советов".