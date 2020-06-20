Тренер ЦСКА Гончаренко почувствовал себя плохо после матча РПЛ с "Зенитом"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко почувствовал недомогание после матча Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита". Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников.

В субботу "Зенит" разгромил армейцев в матче 23-го тура со счетом 4:0.

"Виктор Михайлович плохо себя почувствовал, у него поднялось давление", - сказал Овчинников.

Тренер прокомментировал поражение от "Зенита". "У "Зенита" все получилось, нам было сложно перестроиться после двух быстрых голов. Сложилось так, как сложилось", - отметил он.

Благодаря победе петербургский клуб, который набрал 53 очка, упрочил лидерство в чемпионате, увеличив отрыв от ближайших преследователей, "Локомотива" и "Краснодара", до 12 очков. "Локомотив" в воскресенье примет "Оренбург", "Краснодар" - московское "Динамо". Армейцы занимают пятое место с 36 очками. В следующем туре ЦСКА 27 июня сыграет в гостях с "Динамо", а "Зенит" днем ранее примет самарские "Крылья Советов".