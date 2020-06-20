Овчинников: "Ростову" было лучше сыграть с "Сочи", чем отказаться от матча

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Футбольному клубу "Ростов" было лучше провести матч 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи" составом своей академии, чем отказываться от игры. Таким мнением на пресс-конференции по итогам матча петербургского "Зенита" и ЦСКА поделился старший тренер столичной команды Сергей Овчинников.

В пятницу "Сочи" разгромил "Ростов" со счетом 10:1. Средний возраст игроков в заявке ростовского клуба на матч составлял 17,2 года, состав стал самым молодым в истории РПЛ. Основная и молодежная команды "Ростова" находятся на карантине из-за нескольких случаев заражения коронавирусом. "Сочи" отказался переносить матч на более поздний срок.

"Руководители РФС и РПЛ обсуждали с руководителями клубов ту или иную ситуацию, которая могла возникнуть в той или иной команде. Наверное, были те или иные договоренности и были приняты те решения, которыми сейчас руководствуются. Чтобы давать оценку, надо более досконально знать предмет. Но если РФС допускает, что вместо "Ростова" едет играть старший год академии, то на мой субъективный взгляд, лучше играть, чем не играть", - сказал Овчинников.