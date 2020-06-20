Овчинников: футболисты ЦСКА допустили слишком много ошибок в обороне в матче с "Зенитом"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Игроки московского футбольного клуба ЦСКА допустили чрезмерно большое количество ошибок в защите в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита". Об этом на пресс-конференции заявил старший тренер столичной команды Сергей Овчинников.

"На второй минуте была персональная ошибка, затем мы пропустили еще один быстрый гол, - сказал Овчинников. - Такое всегда сказывается на игре команды. Мы не сумели перестроиться, а "Зенит" хорошо воспользовался нашими слабыми сторонами. Было слишком много ошибок в обороне, видимо, нужно было по-другому ее выстраивать. Этот матч даст большую пищу для размышлений".

"Можно ли сказать, что этот матч проиграли из-за индивидуальных ошибок Виктора Васина? Никого обвинять не будем, ошибаются многие футболисты. Будем разбираться, дальше будут приниматься определенные меры. После этого матча сделаем определенные выводы", - добавил старший тренер ЦСКА.

Благодаря победе петербургский клуб, который набрал 53 очка, упрочил лидерство в чемпионате, увеличив отрыв от ближайших преследователей, "Локомотива" и "Краснодара", до 12 очков. "Локомотив" в воскресенье примет "Оренбург", "Краснодар" - московское "Динамо". Армейцы занимают пятое место с 36 очками. В следующем туре ЦСКА 27 июня сыграет в гостях с "Динамо", а "Зенит" днем ранее примет самарские "Крылья Советов".