{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

"Кристал Пэлас" на выезде обыграл "Борнмут" в матче чемпионата Англии по футболу

Забитыми мячами в матче отметились Лука Миливоевич (12-я минута) и Джордан Айю

ТАСС, 21 июня. "Кристал Пэлас" в гостях со счетом 2:0 обыграл "Борнмут" в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.

Забитыми мячами в матче отметились Лука Миливоевич (12-я минута) и Джордан Айю (23). "Кристал Пэлас" одержал четвертую победу подряд в национальном первенстве. В последний раз клуб проигрывал 8 февраля в гостевом матче против "Эвертона" (3:1).

На эту тему
"Тоттенхэм" Моуринью сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

В турнирной таблице "Кристал Пэлас" идет на девятом месте, набрав 42 очка, "Борнмут" расположился в зоне вылета, на 18-м месте, имея в активе 27 очков. В следующем туре "Кристал Пэлас" в гостях сыграет с "Ливерпулем" 24 июня, "Борнмут" в этот же день на выезде встретится с "Вулверхэмптоном".

В других матчах игрового дня "Брайтон" на своем поле обыграл "Арсенал" со счетом 2:1, а "Вест Хэм" дома уступил "Вулверхэмптону" (0:2).

Чемпионат Англии возобновился третьим из пяти ведущих европейских первенств 17 июня, первым 16 мая вернулся чемпионат Германии, с 11 июня проводятся матчи первенства Испании, чемпионат Италии возобновится 20 июня. Первые матчи Тинькофф - Российской премьер-лиги прошли в пятницу. Все матчи чемпионата Англии проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Англии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ливерпуль29271166-2182
2Манчестер Сити29193771-3160
3Лестер30166859-2954
4Челси29146951-3948
5Манчестер Юнайтед301210845-3146
7Вулверхэмптон301113643-3446
6Шеффилд Юнайтед291111730-2544
8Тоттенхэм301191048-4142
9Кристал Пэлас301191028-3242
10Арсенал30913841-4140
11Бёрнли291161234-4039
12Эвертон291071237-4637
13Саутгемптон301141538-5237
14Ньюкасл29981225-4135
15Брайтон307111234-4132
16Уотфорд306101427-4428
17Вест Хэм30761735-5227
18Борнмут30761729-4927
19Астон Вилла29751734-5626
20Норвич30561925-5521

 

Футбол в Испании
"Атлетико" поднялся на третье место в чемпионате Испании по футболу, обыграв "Вальядолид"
Единственный мяч в игре забил Витоло
Читать полностью