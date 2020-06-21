"Кристал Пэлас" на выезде обыграл "Борнмут" в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 21 июня. "Кристал Пэлас" в гостях со счетом 2:0 обыграл "Борнмут" в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.
Забитыми мячами в матче отметились Лука Миливоевич (12-я минута) и Джордан Айю (23). "Кристал Пэлас" одержал четвертую победу подряд в национальном первенстве. В последний раз клуб проигрывал 8 февраля в гостевом матче против "Эвертона" (3:1).
В турнирной таблице "Кристал Пэлас" идет на девятом месте, набрав 42 очка, "Борнмут" расположился в зоне вылета, на 18-м месте, имея в активе 27 очков. В следующем туре "Кристал Пэлас" в гостях сыграет с "Ливерпулем" 24 июня, "Борнмут" в этот же день на выезде встретится с "Вулверхэмптоном".
В других матчах игрового дня "Брайтон" на своем поле обыграл "Арсенал" со счетом 2:1, а "Вест Хэм" дома уступил "Вулверхэмптону" (0:2).
Чемпионат Англии возобновился третьим из пяти ведущих европейских первенств 17 июня, первым 16 мая вернулся чемпионат Германии, с 11 июня проводятся матчи первенства Испании, чемпионат Италии возобновится 20 июня. Первые матчи Тинькофф - Российской премьер-лиги прошли в пятницу. Все матчи чемпионата Англии проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ливерпуль
|29
|27
|1
|1
|66-21
|82
|2
|Манчестер Сити
|29
|19
|3
|7
|71-31
|60
|3
|Лестер
|30
|16
|6
|8
|59-29
|54
|4
|Челси
|29
|14
|6
|9
|51-39
|48
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|12
|10
|8
|45-31
|46
|7
|Вулверхэмптон
|30
|11
|13
|6
|43-34
|46
|6
|Шеффилд Юнайтед
|29
|11
|11
|7
|30-25
|44
|8
|Тоттенхэм
|30
|11
|9
|10
|48-41
|42
|9
|Кристал Пэлас
|30
|11
|9
|10
|28-32
|42
|10
|Арсенал
|30
|9
|13
|8
|41-41
|40
|11
|Бёрнли
|29
|11
|6
|12
|34-40
|39
|12
|Эвертон
|29
|10
|7
|12
|37-46
|37
|13
|Саутгемптон
|30
|11
|4
|15
|38-52
|37
|14
|Ньюкасл
|29
|9
|8
|12
|25-41
|35
|15
|Брайтон
|30
|7
|11
|12
|34-41
|32
|16
|Уотфорд
|30
|6
|10
|14
|27-44
|28
|17
|Вест Хэм
|30
|7
|6
|17
|35-52
|27
|18
|Борнмут
|30
|7
|6
|17
|29-49
|27
|19
|Астон Вилла
|29
|7
|5
|17
|34-56
|26
|20
|Норвич
|30
|5
|6
|19
|25-55
|21