"Кристал Пэлас" на выезде обыграл "Борнмут" в матче чемпионата Англии по футболу

Забитыми мячами в матче отметились Лука Миливоевич (12-я минута) и Джордан Айю (23). "Кристал Пэлас" одержал четвертую победу подряд в национальном первенстве. В последний раз клуб проигрывал 8 февраля в гостевом матче против "Эвертона" (3:1).

ТАСС, 21 июня. "Кристал Пэлас" в гостях со счетом 2:0 обыграл "Борнмут" в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.

В турнирной таблице "Кристал Пэлас" идет на девятом месте, набрав 42 очка, "Борнмут" расположился в зоне вылета, на 18-м месте, имея в активе 27 очков. В следующем туре "Кристал Пэлас" в гостях сыграет с "Ливерпулем" 24 июня, "Борнмут" в этот же день на выезде встретится с "Вулверхэмптоном".

В других матчах игрового дня "Брайтон" на своем поле обыграл "Арсенал" со счетом 2:1, а "Вест Хэм" дома уступил "Вулверхэмптону" (0:2).

Чемпионат Англии возобновился третьим из пяти ведущих европейских первенств 17 июня, первым 16 мая вернулся чемпионат Германии, с 11 июня проводятся матчи первенства Испании, чемпионат Италии возобновится 20 июня. Первые матчи Тинькофф - Российской премьер-лиги прошли в пятницу. Все матчи чемпионата Англии проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.