"Атлетико" поднялся на третье место в чемпионате Испании по футболу, обыграв "Вальядолид"

ТАСС, 21 июня. "Атлетико" на своем поле со счетом 1:0 обыграл "Вальядолид" в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.
Единственный мяч в игре забил Витоло (81-я минута). "Атлетико" продлил серию без поражений в национальном первенстве до восьми матчей, в последний раз подопечные Диего Симеоне на выезде проиграли 1 февраля мадридскому "Реалу" (0:1).
В турнирной таблице "Атлетико" поднялся на третье место, набрав 52 очка, "Вальядолид" идет на 15-м месте, имея в активе 33 очка. В следующем туре "Атлетико" 23 июня в гостях сыграет с "Леванте", "Вальядолид" в этот же день примет "Хетафе".
Ранее в субботу "Леванте" на выезде обыграл "Эспаньол" (3:1), "Атлетик" дома выиграл у "Бетиса" (1:0), а "Хетафе" и "Эйбар" сыграли вничью (1:1).
Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 17 июня проводятся матчи Английской премьер-лиги (АПЛ), чемпионат Италии будет возобновлен 20 июня, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи испанского чемпионата проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Барселона
|30
|20
|5
|5
|69-31
|65
|2
|Реал Мадрид
|29
|18
|8
|3
|55-20
|62
|3
|Атлетико
|30
|13
|13
|4
|38-22
|52
|4
|Севилья
|30
|14
|10
|6
|42-30
|52
|5
|Хетафе
|30
|13
|9
|8
|39-28
|48
|6
|Реал Сосьедад
|29
|14
|5
|10
|46-36
|47
|7
|Вильярреал
|30
|14
|5
|11
|47-38
|47
|8
|Валенсия
|29
|11
|10
|8
|39-43
|43
|9
|Атлетик Бильбао
|30
|10
|12
|8
|33-26
|42
|10
|Гранада
|30
|12
|6
|12
|37-36
|42
|11
|Леванте
|30
|11
|5
|14
|37-43
|38
|12
|Алавес
|29
|9
|8
|12
|31-39
|35
|13
|Осасуна
|29
|8
|11
|10
|35-44
|35
|14
|Бетис
|30
|8
|10
|12
|40-48
|34
|15
|Вальядолид
|30
|7
|12
|11
|25-35
|33
|16
|Эйбар
|30
|7
|8
|15
|31-47
|29
|17
|Сельта
|29
|5
|12
|12
|22-35
|27
|18
|Мальорка
|30
|7
|5
|18
|29-50
|26
|19
|Леганес
|30
|5
|9
|16
|23-44
|24
|20
|Эспаньол
|30
|5
|9
|16
|26-49
|24