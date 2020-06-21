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Футбол в Испании

"Атлетико" поднялся на третье место в чемпионате Испании по футболу, обыграв "Вальядолид"

Единственный мяч в игре забил Витоло

ТАСС, 21 июня. "Атлетико" на своем поле со счетом 1:0 обыграл "Вальядолид" в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.

Единственный мяч в игре забил Витоло (81-я минута). "Атлетико" продлил серию без поражений в национальном первенстве до восьми матчей, в последний раз подопечные Диего Симеоне на выезде проиграли 1 февраля мадридскому "Реалу" (0:1).

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В турнирной таблице "Атлетико" поднялся на третье место, набрав 52 очка, "Вальядолид" идет на 15-м месте, имея в активе 33 очка. В следующем туре "Атлетико" 23 июня в гостях сыграет с "Леванте", "Вальядолид" в этот же день примет "Хетафе".

Ранее в субботу "Леванте" на выезде обыграл "Эспаньол" (3:1), "Атлетик" дома выиграл у "Бетиса" (1:0), а "Хетафе" и "Эйбар" сыграли вничью (1:1).

Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 17 июня проводятся матчи Английской премьер-лиги (АПЛ), чемпионат Италии будет возобновлен 20 июня, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи испанского чемпионата проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиОчки
1Барселона30205569-3165
2Реал Мадрид29188355-2062
3Атлетико301313438-2252
4Севилья301410642-3052
5Хетафе30139839-2848
6Реал Сосьедад291451046-3647
7Вильярреал301451147-3847
8Валенсия291110839-4343
9Атлетик Бильбао301012833-2642
10Гранада301261237-3642
11Леванте301151437-4338
12Алавес29981231-3935
13Осасуна298111035-4435
14Бетис308101240-4834
15Вальядолид307121125-3533
16Эйбар30781531-4729
17Сельта295121222-3527
18Мальорка30751829-5026
19Леганес30591623-4424
20Эспаньол30591626-4924

 

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