"Зенит" все ближе к чемпионству. Подопечные Семака разгромили в Москве ЦСКА

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" упрочил лидерство в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) после гостевой победы над московским ЦСКА со счетом 4:0 в матче 23-го тура. Для победы в чемпионате России подопечным Сергея Семака в оставшихся семи играх достаточно набрать 13 очков.

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"Зенит" добился в Москве уверенной победы. В течение первых 10 минут гости забили два мяча - отличились защитник Бранислав Иванович и форвард Малком, большую часть сезона восстанавливавшийся от травмы. Бразилец стал автором дубля в конце первого тайма, а окончательный счет в матче установил нападающий Себастьян Дриусси, реализовавший пенальти на последних минутах встречи. "Мы ставку на быстрый гол не делали, нам важно забивать и не пропускать. Хорошо играли и, думаю, заслуженно победили, - отметил после встречи Семак. - Футбол тем и интересен, что он неожиданный, после быстрых голов ЦСКА был вынужден раскрываться, мы этим пользовались. Малком, как и вся команда, не сыграл на 100% своих возможностей, он действовал полезно, сыграл очень прилично, но были моменты, где можно было более четко распорядиться мячом". "Зенит" впервые с ноября 2014 года обыграл ЦСКА в Москве и впервые - с таким крупным счетом. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после игры почувствовал себя плохо из-за повысившегося давления, и с журналистами общался старший тренер команды Сергей Овчинников. "На второй минуте была персональная ошибка, затем мы пропустили еще один быстрый гол, - сказал Овчинников. - Такое всегда сказывается на игре команды. Мы не сумели перестроиться, а "Зенит" хорошо воспользовался нашими слабыми сторонами. Было слишком много ошибок в обороне, видимо, нужно было по-другому ее выстраивать. Этот матч даст большую пищу для размышлений". Предупреждение от Дюкова Игру посетило немало высоких гостей. Одним из них был вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, осмотревший вместе с руководством Российского футбольного союза и РПЛ подтрибунные помещения "ВЭБ-Арены", оснащенные, согласно регламенту возобновления РПЛ, всем необходимым для проведения турнира.

"У меня прямо поднялось настроение, потому что мы видим, что большой спорт возвращается в нашу жизнь и возвращается он 23-м туром РПЛ, - сказал Чернышенко. - Мы знаем, что уже начался чемпионат России по регби, впереди в августе и в сентябре будет открытие и хоккейного сезона, и баскетбольного, это, конечно, не может нас не радовать. Все это стало возможным благодаря тому, что Министерство спорта РФ, Российская премьер-лига, Российский футбольный союз вместе с Роспотребнадзором провели большую работу". Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев, присутствовавший на игре, отметил, что к организации матча в новых условиях на столичном стадионе вопросов нет. "Сегодня на матче был представитель Роспотребнадзора вместе с руководителями РФС и премьер-лиги. Насколько я знаю, никаких претензий по проведению матча не было, рассадка сработала, - сказал Медведев ТАСС. - Было бы здорово, если бы начали поднимать процент болельщиков. Если бы его подняли в два раза, это позволило бы встретить на стадионе всех владельцев абонементов". Президент РФС Александр Дюков выразил надежду на сознательность граждан в плане соблюдения социальной дистанции. "Все прекрасно понимают, что мы получили право проводить матчи со зрителями, но если нарушения будут продолжаться, то мы можем лишиться такой возможности, - сказал Дюков. - Более того, если матчи будут проводиться с выполнением всех требований, если регламент обеспечения безопасности и предписания Роспотребнадзора будут соблюдаться, то с улучшением эпидемиологической ситуации в стране у нас есть шансы очень скоро увеличить количество болельщиков на трибунах". Матчи РПЛ проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. "Зенит" лучше выглядел функционально и тактически 23-й тур РПЛ посвящен медицинским работникам, как и в других матчах, на 21-й минуте игра была приостановлена, а команды и зрители аплодисментами поблагодарили врачей и медперсонал, которые борются с коронавирусной инфекцией. Фотографии врачей демонстрировались на табло стадиона, на трибунах был размещен баннер с надписью "Спасибо врачам". Футболисты "Зенита" вышли на предматчевое построение в майках с фотографиями погибших петербургских медицинских сотрудников.