Колосков: РФС должен применять единый подход в решениях о переносе матчей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) в своих решениях по поводу переносов матчей Тинькофф - Российской премьер-лиги из-за наличия у команд игроков, зараженных коронавирусом, должен применять единый подход. Такое мнение ТАСС высказал бывший президент РФС и почетный президент организации Вячеслав Колосков.

РФС объявил в воскресенье о переносе матча 23-го тура РПЛ "Краснодар" - "Динамо" на 19 июля из-за наличия у московского клуба трех игроков, инфицированных коронавирусом, решение было принято на основании договоренностей между клубами. Коронавирус обнаружен у трех игроков "Динамо" - Клинтона Н'Жи, Себастьяна Шиманьского и Шарля Каборе. Все трое отправлены на двухнедельный карантин. Остальные игроки, а также тренерский штаб и персонал клуба с субботы находятся на базе в подмосковном Новогорске в закрытом режиме.

"У нас есть единственная организация, руководящая российским футболом, - Российский футбольный союз, и он должен принимать решение вне зависимости от того договорились клубы или нет, - сказал Колосков. - Кто-то кого-то уважает, у кого-то собственные интересы, начнется вакханалия: сегодня перенесли, завтра нет, послезавтра команда не приедет, и ей засчитают техническое поражение. Должен быть единый подход. Сейчас я категорически против переноса игры "Краснодар" - "Динамо", надо быть последовательными".

17 июня в "Ростове" у шести игроков основного состава была диагностирована коронавирусная инфекция, после чего команда ушла на двухнедельный карантин. Игра ростовчан в пятницу против "Сочи" не была перенесена и завершилась победой команды из Краснодарского края со счетом 10:1. В составе "Ростова" в той встрече на поле вышли игроки клубной академии - средний возраст заявки составил 17,2 года.

"Там шесть игроков (инфицированных в "Ростове" - прим. ТАСС), здесь два, потом один человек - опять соглашаться, не соглашаться. Принцип должен быть один для всех - в этом смысл спортивного управления", - добавил Колосков.