Победители розыгрыша бесплатных билетов посетят перенесенный матч "Краснодар" - "Динамо"

ТАСС, 21 июня. "Краснодар" позволит всем победителям розыгрыша бесплатных билетов на домашний матч Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо" посетить игру, несмотря на ее перенос. Об этом сообщает пресс-служба "Краснодара".

Матч 23-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Динамо", который должен был пройти в воскресенье, перенесен на 19 июля из-за обнаружения коронавируса у трех футболистов московской команды.

"Мы благодарим вас, дорогие наши болельщики, за то, что вы с пониманием относитесь к переносу матча "Краснодар" - "Динамо". Все победители розыгрыша бесплатных билетов смогут посетить перенесенную игру", - говорится в заявлении клуба.

"Краснодар" занимает третье место в таблице РПЛ, набрав 41 очко в 22 играх. Следующий матч команда проведет в гостях против "Оренбурга" 27 июня.