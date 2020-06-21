Тренер "Тамбова" считает, что его команда на равных играла с "Уфой" в матче РПЛ

УФА, 21 июня. /ТАСС/. Футболисты "Тамбова" на равных играли с "Уфой" в гостевом матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), даже несмотря на удаление. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Тамбова" Тимур Шипшев.

"Тамбов" в меньшинстве проиграл "Уфе" в матче чемпионата России по футболу

Встреча "Уфы" и "Тамбова" прошла в воскресенье и завершилась со счетом 2:1. На 36-й минуте за разговоры с главным арбитром был удален защитник "Тамбова" Гурам Тетрашвили.

"Мы на сто процентов готовы, вдесятером практически на равных играли с "Уфой", - сказал Шипшев. - Нам удалось перехватить инициативу во втором тайме за счет характера и тактической грамотности. Судейство пусть оценивают другие".

"Тамбов" идет 13-м в таблице РПЛ, имея в активе 25 очков после 23 встреч. В следующем туре "Тамбов" на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом" 28 июня.