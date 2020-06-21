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Футбол в России

"Тамбов" в меньшинстве проиграл "Уфе" в матче чемпионата России по футболу

Победный гол забил игрок "Уфы" Николай Гиоргобиани, которые впервые отличился в матче РПЛ
Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

УФА, 21 июня. /ТАСС/. Футболисты "Уфы" обыграли "Тамбов" со счетом 2:1 в домашнем матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Нефтяник" в Уфе в присутствии 456 зрителей.

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На 20-й минуте счет в матче открыл полузащитник "Уфы" Даниил Фомин, реализовавший пенальти, назначенный после просмотра видеоповтора. На 36-й минуте за разговоры с главным арбитром был удален защитник "Тамбова" Гурам Тетрашвили, несколькими минутами ранее он получил желтую карточку. На 77-й минуте Михаил Костюков сравнял счет, в добавленное ко второму тайму время победу "Уфе" принес точный удар Николая Гиоргобиани, который забил первый гол в РПЛ.

Лучшим игроком матча признан Костюков. Встречу из-за дисквалификации пропустил нападающий "Тамбова" Георгий Мелкадзе. В заявке хозяев не оказалось полузащитника Андреса Вомбергара, ранее СМИ сообщили, что он заразился коронавирусом, однако позднее представители "Уфы" опровергли эту информацию.

В рамках тура проходит акция "Спасибо врачам", на трибунах были развернуты баннеры со словами благодарности. На 21-й минуте встреча была приостановлена, участники матча и зрители аплодисментами поблагодарили медработников.

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"Уфа" поднялась на восьмое место в турнирной таблице, набрав 30 очков в 23 турах, уфимская команда прервала трехматчевую серию без побед в чемпионате. "Тамбов" идет 13-м, имея в активе 25 очков после 23 встреч. В следующем туре подопечные Вадима Евсеева 27 июня в гостях встретятся с московским "Спартаком", а "Тамбов" днем позднее на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом".

Сезон-2019/20 РПЛ был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса после 22 туров из 30. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит23165248-1053
2Локомотив22125532-2541
3Краснодар22118336-2241
4Ростов23115740-4438
5ЦСКА23106729-2636
6Спартак23941027-2531
7Динамо2286820-2530
8Уфа2379718-2030
9Арсенал23841127-3028
10Сочи23761036-2927
11Рубин2368914-2326
12Урал23671027-4325
13Тамбов23741227-2925
14Ахмат23581020-3123
15Оренбург22651126-3623
16Крылья Советов23641324-3322

 

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