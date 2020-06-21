"Тамбов" в меньшинстве проиграл "Уфе" в матче чемпионата России по футболу

УФА, 21 июня. /ТАСС/. Футболисты "Уфы" обыграли "Тамбов" со счетом 2:1 в домашнем матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Нефтяник" в Уфе в присутствии 456 зрителей.
На 20-й минуте счет в матче открыл полузащитник "Уфы" Даниил Фомин, реализовавший пенальти, назначенный после просмотра видеоповтора. На 36-й минуте за разговоры с главным арбитром был удален защитник "Тамбова" Гурам Тетрашвили, несколькими минутами ранее он получил желтую карточку. На 77-й минуте Михаил Костюков сравнял счет, в добавленное ко второму тайму время победу "Уфе" принес точный удар Николая Гиоргобиани, который забил первый гол в РПЛ.
Лучшим игроком матча признан Костюков. Встречу из-за дисквалификации пропустил нападающий "Тамбова" Георгий Мелкадзе. В заявке хозяев не оказалось полузащитника Андреса Вомбергара, ранее СМИ сообщили, что он заразился коронавирусом, однако позднее представители "Уфы" опровергли эту информацию.
В рамках тура проходит акция "Спасибо врачам", на трибунах были развернуты баннеры со словами благодарности. На 21-й минуте встреча была приостановлена, участники матча и зрители аплодисментами поблагодарили медработников.
"Уфа" поднялась на восьмое место в турнирной таблице, набрав 30 очков в 23 турах, уфимская команда прервала трехматчевую серию без побед в чемпионате. "Тамбов" идет 13-м, имея в активе 25 очков после 23 встреч. В следующем туре подопечные Вадима Евсеева 27 июня в гостях встретятся с московским "Спартаком", а "Тамбов" днем позднее на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом".
Сезон-2019/20 РПЛ был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса после 22 туров из 30. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|23
|16
|5
|2
|48-10
|53
|2
|Локомотив
|22
|12
|5
|5
|32-25
|41
|3
|Краснодар
|22
|11
|8
|3
|36-22
|41
|4
|Ростов
|23
|11
|5
|7
|40-44
|38
|5
|ЦСКА
|23
|10
|6
|7
|29-26
|36
|6
|Спартак
|23
|9
|4
|10
|27-25
|31
|7
|Динамо
|22
|8
|6
|8
|20-25
|30
|8
|Уфа
|23
|7
|9
|7
|18-20
|30
|9
|Арсенал
|23
|8
|4
|11
|27-30
|28
|10
|Сочи
|23
|7
|6
|10
|36-29
|27
|11
|Рубин
|23
|6
|8
|9
|14-23
|26
|12
|Урал
|23
|6
|7
|10
|27-43
|25
|13
|Тамбов
|23
|7
|4
|12
|27-29
|25
|14
|Ахмат
|23
|5
|8
|10
|20-31
|23
|15
|Оренбург
|22
|6
|5
|11
|26-36
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|6
|4
|13
|24-33
|22