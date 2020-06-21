"Тамбов" в меньшинстве проиграл "Уфе" в матче чемпионата России по футболу

УФА, 21 июня. /ТАСС/. Футболисты "Уфы" обыграли "Тамбов" со счетом 2:1 в домашнем матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Нефтяник" в Уфе в присутствии 456 зрителей.

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На 20-й минуте счет в матче открыл полузащитник "Уфы" Даниил Фомин, реализовавший пенальти, назначенный после просмотра видеоповтора. На 36-й минуте за разговоры с главным арбитром был удален защитник "Тамбова" Гурам Тетрашвили, несколькими минутами ранее он получил желтую карточку. На 77-й минуте Михаил Костюков сравнял счет, в добавленное ко второму тайму время победу "Уфе" принес точный удар Николая Гиоргобиани, который забил первый гол в РПЛ.

Лучшим игроком матча признан Костюков. Встречу из-за дисквалификации пропустил нападающий "Тамбова" Георгий Мелкадзе. В заявке хозяев не оказалось полузащитника Андреса Вомбергара, ранее СМИ сообщили, что он заразился коронавирусом, однако позднее представители "Уфы" опровергли эту информацию.

В рамках тура проходит акция "Спасибо врачам", на трибунах были развернуты баннеры со словами благодарности. На 21-й минуте встреча была приостановлена, участники матча и зрители аплодисментами поблагодарили медработников.