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Футбол в России

В РФС заявили, что анализируют матч "Зенита" на предмет оскорблений в отношении Малкома

В матче с ЦСКА в адрес темнокожего футболиста раздавались выкрики с армейской трибуны

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский футбольный союз (РФС) анализирует материалы матча 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги ЦСКА - "Зенит", чтобы определить имели ли место расистские оскорбления болельщиков армейцев в адрес игрока "Зенита" Малкома. Об этом ТАСС сообщил офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин.

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"Зенит" в субботу обыграл ЦСКА со счетом 4:0, Малком отметился дублем.

"В данный момент мы анализируем материалы с матча, полученные от системы мониторинга. Если будет установлен дискриминационный характер выкриков болельщиков в адрес Малкома, то дело будет передано на изучение в контрольно-дисциплинарный комитет РФС", - отметил Смертин.

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