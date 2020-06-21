В РФС заявили, что анализируют матч "Зенита" на предмет оскорблений в отношении Малкома

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский футбольный союз (РФС) анализирует материалы матча 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги ЦСКА - "Зенит", чтобы определить имели ли место расистские оскорбления болельщиков армейцев в адрес игрока "Зенита" Малкома. Об этом ТАСС сообщил офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин.

"Зенит" в субботу обыграл ЦСКА со счетом 4:0, Малком отметился дублем.

"В данный момент мы анализируем материалы с матча, полученные от системы мониторинга. Если будет установлен дискриминационный характер выкриков болельщиков в адрес Малкома, то дело будет передано на изучение в контрольно-дисциплинарный комитет РФС", - отметил Смертин.