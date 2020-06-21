Николич назвал не лучшим решение менять пенальтистов в матче "Локомотив" - "Оренбург"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Решение изменить пенальтистов по ходу матча 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Локомотивом" и "Оренбургом" было неправильным. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Локомотива" Марко Николич.

Встреча прошла в Москве в воскресенье и завершилась победой "Локомотива" со счетом 1:0. В середине второго тайма главный арбитр Станислав Васильев назначил пенальти в ворота "Оренбурга", пробить который собирался Алексей Миранчук, однако после просмотра видеоповтора Васильев отменил свое решение. В компенсированное ко второму тайму время Васильев указал на точку, форвард "Локомотива" Эдер пробил выше ворот.

"На эту игру было назначено два пенальтиста, они решали между собой, кто будет бить пенальти, - сказал Николич. - Как показала игра, это было не лучшее решение. Во флеш-интервью я сказал, что у меня чуть не остановилось сердце, но это, конечно же, шутка. На следующий раз я буду назначать пенальтиста".

"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 44 очка и отставая от лидера, петербургского "Зенита", на девять очков. В следующем туре московский клуб 27 июня на выезде сыграет с казанским "Рубином".