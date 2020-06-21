Николич остался доволен первым матчем "Локомотива" под его руководством

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Главный тренер "Локомотива" Марко Николич отметил, что его подопечные хорошо играли в первом тайме матча Тинькофф - Российской премьер-лиги против "Оренбурга", а сумбурный второй тайм с двумя удалениями в целом не испортил его впечатления от встречи. Таким мнением он поделился на пресс-конференции.

В воскресенье "Локомотив" на своем поле обыграл "Оренбург" в матче 23-го тура со счетом 1:0. Этот матч стал для сербского специалиста первым на посту главного тренера "Локомотива".

"У меня хорошие впечатления от игры, наша команда провела хороший первый тайм и контролировала игру. Во втором тайме увидели все что только можно. Мы начали тайм в меньшинстве, потом составы стали равными, был момент с пенальти, который мы не реализовали, были другие моменты. Хочу поблагодарить игроков и болельщиков, мы набрали три очка, это самое главное", - сказал Николич.

"Локомотив занимает второе место в турнирной таблице, набрав 44 очка и отставая от лидера, петербургского "Зенита", на девять очков. В следующем туре московский клуб 27 июня на выезде сыграет с казанским "Рубином".