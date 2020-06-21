Нигматуллин: конфликт болельщиков и ФК "Локомотив" могут загладить только время и победы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Конфликт болельщиков и руководства московского футбольного клуба "Локомотив", связанный с уходом из команды главного тренера Юрия Семина, теперь могут загладить только время и победы. Об этом ТАСС заявил бывший голкипер клуба и сборной России Руслан Нигматуллин.

Активные болельщики футбольного клуба "Локомотив" в воскресенье покинули стадион "РЖД-Арена" после 20-й минуты матча 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга", завершившегося победой железнодорожников со счетом 1:0. 19 июня объединение болельщиков "Локомотива" United South объявило о предстоящей акции протеста, связанной с уходом из команды Семина, до конца сезона-2019/20 фанаты будут находиться на стадионах только до 20-й минуты матчей и не будут устраивать перформансы в поддержку команды.

"Обстановка на матче была нервная, и руководству клуба нужно провести работу, чтобы матчи "Локомотива" и атмосфера вокруг них не были такими нервными. Ситуацию могут загладить только время и победы, просто так мнение болельщиков клуба не поменять", - отметил Нигматуллин.

Нигматуллин считает результат встречи ожидаемым: "Еще перед матчем я давал прогноз, что эта встреча завершится победой "Локомотива" со счетом 1:0. Новая команда, новый тренер, и фееричной игры от "Локомотива" я не ждал, ждал, что победят за счет класса, а не за счет игры. Понятно, что новый тренер что-то перестраивает, и я не будут проходиться по тактическим схемам, но концовка была нервная, это было видно. Могли забить и второй, но почему-то это дали сделать Эдеру, он забивает нужные мячи, но очень редко".

Решение о непродлении контракта с 73-летним Семиным было принято 14 мая советом директоров "Локомотива". На этот пост был назначен 40-летний сербский специалист Марко Николич. Для него игра против "Оренбурга" стала первой официальной встречей во главе московского клуба.