Гилерме назвал понятным уход болельщиков с трибун во время матча "Локомотива"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Уход активных болельщиков с трибун после 20-й минуты в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным "Локомотивом" и "Оренбургом" понятен. Таким мнением с журналистами поделился голкипер московской команды Маринато Гилерме.

19 июня объединение болельщиков "Локомотива" United South объявило о предстоящей акции протеста, связанной с уходом из команды главного тренера Юрия Семина. Игра против "Оренбурга" началась с кричалок в поддержку бывшего главного тренера и призывов к увольнению генерального директора клуба Василия Кикнадзе, затем болельщики начали покидать стадион. "Локомотив" обыграл "Оренбург" со счетом 1:0.

"Это сумасшедшая игра, необычная. На мой взгляд, в этой игре нам не хватило второго гола. Даже когда мы были в меньшинстве, мы контролировали игру. У нас были возможности завершать атаки голом. Когда не забиваешь два-три момента, соперник может поймать кураж, нельзя так делать", - сказал Гилерме.

"Пока рано говорить об изменениях, Николич старается мотивировать нас. Мы тренируемся с ним 10 дней. Еще рано ждать чего-то нового, изменений, с Юрием Павловичем были почти четыре года. У Николича есть своя философия, и мы потихоньку к ней адаптируемся", - добавил он.

Также Гилерме оценил матч между ЦСКА и петербургским "Зенитом" и отметил нехарактерное для российского чемпионата большое количество голов в матчах: "Вчера видел ЦСКА -"Зенит", главная игра тура. Не могу сказать, что произошло, к 10-й минуте счет был 2:0. Говорят, у ЦСКА плохо с физической формой, но когда ты уже в начале так проигрываешь, психологически тяжело. "Сочи" - "Ростов" - без комментариев. Обычно в чемпионате России не так много голов, все скучали по футболу, может, поэтому столько голов, но самое главное, что "Локомотив" победил".

"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 44 очка и отставая от лидера, петербургского "Зенита", на девять очков. В следующем туре московский клуб 27 июня на выезде сыграет с казанским "Рубином".