Столыпин: игроки ФК "Оренбург" не уступили в "физике" "Локомотиву"

"Локомотив", проводивший первый матч под руководством Марко Николича, обыграл "Оренбург" со счетом 1:0. В ходе матча у гостей были удалены на 63-й минуте Даниэль Мишкич и на 84-й минуте Андрей Малых.

"Локомотив" выглядел более классной командой, однако наша команда тоже выглядела организованно. Чувствовалось волнение, особенно в первом тайме. Пошли удаления, но это борьба, жажда победить. Наши парни молодцы, бились до конца, мы знаем, как это тяжело возвращаться в футбол, и приложили максимум усилий, чтобы не проиграть", - сказал Столыпин.

По словам Столыпина, "Локомотив" действует еще в той манере, в которой он играл при бывшем главном тренере Юрии Семине. "Состав выставлен прежний, это еще команда Юрия Павловича, некоторое время так и будет. Видны класс игроков, их взаимодействие. Мне кажется, по "физике" мы не уступили, в остальном надо добавлять", - отметил он.

"Оренбург" потерпел третье поражение подряд, команда располагается на 15-м месте, находясь в зоне вылета и имея в активе 23 очка. "Впереди семь игр, и я думаю, мы все поправим, и надеюсь, останемся в премьер-лиге. Мы внесем коррективы. Тяжело у такого соперника было выиграть, но, по крайней мере, могла бы быть ничья", - подчеркнул он.

В следующем туре 27 июня "Оренбург" примет "Краснодар".