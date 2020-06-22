Зидан заявил, что ему неприятно слышать разговоры о судьях после побед "Реала"

"Реал" в воскресенье победил "Реал Сосьедад" со счетом 2:0 в гостевом матче 30-го тура чемпионата Испании. Первый гол мадридцы забили с пенальти, второй был засчитан только после видеопросмотра.

"Мне неприятно, что после наших побед разговоры идут только о судьях, кажется, будто мы ничего не сделали на поле, - сказал Зидан. - Мы выиграли на поле, это была заслуженная победа".

"Реал" вышел в лидеры турнирной таблицы чемпионата страны. "Мы пока ничего не достигли, хотя нам удалось набрать девять очков после перерыва, - отметил французский специалист. - Будет сложно до конца, мы всегда хотим большего. Сегодня можно было увидеть команду, которая желала добиться победы".

Первый гол "Реала" на счету защитника Серхио Рамоса, этот мяч стал для него 68-м в чемпионатах Испании. "Он лучший защитник в мире, и его характер передается всем", - отметил Зидан.