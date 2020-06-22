Васильев назвал преждевременной информацию о своем выдвижении на пост главы СБР

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал преждевременной информацию о выдвижении его кандидатуры на пост главы Союза биатлонистов России (СБР). Об этом он заявил ТАСС.

О выдвижении кандидатуры Васильева в президенты СБР в понедельник сообщило агентство "Весь спорт". Отмечалось, что кандидатура Васильева была предложена Федерацией биатлона Санкт-Петербурга, которую он возглавляет.

"Эта информация является преждевременной, по этому вопросу я еще не определился", - сказал Васильев.