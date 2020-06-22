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Зимние олимпийские виды спорта

Васильев назвал преждевременной информацию о своем выдвижении на пост главы СБР

Двукратный олимпийский чемпион заявил, что пока не определился с решением
Дмитрий Васильев Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Дмитрий Васильев
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал преждевременной информацию о выдвижении его кандидатуры на пост главы Союза биатлонистов России (СБР). Об этом он заявил ТАСС.

О выдвижении кандидатуры Васильева в президенты СБР в понедельник сообщило агентство "Весь спорт". Отмечалось, что кандидатура Васильева была предложена Федерацией биатлона Санкт-Петербурга, которую он возглавляет.

"Эта информация является преждевременной, по этому вопросу я еще не определился", - сказал Васильев.

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Выборы главы СБР должны состоятся 11 июля на внеочередной конференции организации, которая пройдет в подмосковных Химках. О проведении досрочных выборов было объявлено в апреле, причиной стали разногласия большинства членов правления СБР с действующим президентом Владимиром Драчевым по вопросам формирования тренерского штаба сборной и управления организацией.

Васильеву 57 лет, он является двукратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира, Федерацию биатлона Санкт-Петербурга он возглавляет с 2011 года.

На прошлой неделе Федерация биатлона Московской области выдвинула на пост президента СБР трехкратного чемпиона мира, члена правления СБР Виктора Майгурова. Четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы Драчев был избран главой СБР на четырехлетний срок в 2018 году.

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