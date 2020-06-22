ФК "Шинник" заявил, что проведение матча Кубка России со зрителями слишком рискованно

Ранее источник сообщил ТАСС, что встреча состоится при пустых трибунах. Изначально игра "Шинник" - "Урал" должна была пройти 4 марта в Ярославле, но не состоялась из-за плохого состояния поля. 7 марта Российский футбольный союз (РФС) объявил о том, что матч пройдет 18 марта на "Арене-Химки", однако позднее из-за пандемии коронавируса встреча вновь была перенесена. 15 мая исполком РФС объявил, что матч между командами из Ярославля и Екатеринбурга состоится 24 июня, в начале июня стало известно, что РФС разрешил провести игру на стадионе "Шинник".

ТАСС, 22 июня. Четвертьфинальный матч Олимп - Кубка России по футболу между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом" состоится без зрителей из-за мер предосторожности, рекомендуемых Роспотребнадзором. Об этом сообщает пресс-служба ярославского клуба.

"Дорогие друзья, знаем как вам хочется попасть на "Шинник" 24 июня и поддержать нашу команду на четвертьфинальном матче Олимп - Кубка России: мы получили большое множество обращений с просьбой пустить зрителей на стадион. Но все же не можем сделать исключение и разрешить проведение массового мероприятия сейчас: это слишком рискованно - так считают медики и представители Роспотребнадзора, специалисты, которые не понаслышке знают о последствиях действия коронавируса. Поверьте, мы и сами были бы рады пустить вам на стадион и с удовольствием показали бы обновленное поле, однако ради вашей безопасности и спортсменов, вынуждены сохранить ограничения", - говорится в заявлении клуба.

Матчи Тинькофф - Российской премьер-лиги, где выступает "Урал", возобновились со зрителями при допустимом количестве зрителей не более 10% от вместимости стадиона. Чемпионат Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), в которой выступает "Шинник", был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

На момент паузы в Кубке России была определена одна полуфинальная пара - московский "Спартак" и "Зенит" встретятся в Санкт-Петербурге. Победитель матча "Шинник" - "Урал" в другом полуфинале сыграет с подмосковными "Химками". Полуфиналы запланированы на 18-19 июля. Финал Кубка России должен пройти 25 июля в Екатеринбурге.