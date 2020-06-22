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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

ФБР проведет расследование инцидента с висельной петлей в гараже темнокожего гонщика

Пилот NASCAR Бубба Уоллес активно выступает против расовой несправедливости после убийства Джорджа Флойда
Бубба Уоллес AP Photo/Wilfredo Lee
Описание
Бубба Уоллес
© AP Photo/Wilfredo Lee

ТАСС, 22 июня. Федеральное бюро расследований рассмотрит инцидент, произошедший с темнокожим гонщиком Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) Буббой Уоллесом. Об этом сообщил окружной прокурор Джей Таун, комментарий которого приводит агентство Associated Press.

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В воскресенье в гараже Уоллеса перед этапом серии в Талладеге (штат Алабама, США) была обнаружена висельная петля, после чего организаторы серии обратились к властям по вопросу расследования инцидента. Прокуратура и следователи рассмотрят, есть ли в данном инциденте нарушение федерального закона.

"Несмотря на то, могут ли быть предъявлены федеральные обвинения по этому вопросу, такому поступку нет места в нашем обществе", - сказал Таун.

Уоллес является единственным афроамериканским гонщиком в трех дивизионах NASCAR. Он активно выступает против расовой несправедливости после убийства Джорджа Флойда 25 мая. Уоллес был активным сторонником решения NASCAR запретить флаг конфедератов на организуемых ею мероприятиях и соревнованиях. Гонка в Талладеге должна была пройти в воскресенье, но была перенесена на понедельник из-за дождя.

Уоллес выступает в NASACR с 2012 года, в высшем дивизионе - с 2017 года.

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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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