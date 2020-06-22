Фазель: IIHF своим решением перенести сроки чемпионата мира пошла навстречу лигам

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) пошла навстречу национальным лигам по вопросу переноса чемпионата мира 2021 года на более поздний срок. Об этом ТАСС рассказал президент IIHF Рене Фазель.

Конгресс IIHF в понедельник утвердил перенос сроков чемпионата мира. Ранее турнир был запланирован на 7-23 мая. Теперь же он стартует 21 мая, что станет самым поздним началом соревнований в истории, и завершится 6 июня.

"Мы пытались быть гибкими в этом вопросе и уважать интерес национальных лиг, хотя играть в июне слишком поздно. Причина в том, что лигам нужно больше времени, и чтобы больше игроков НХЛ смогло приехать, если новый сезон начнется в октябре-ноябре", - сказал Фазель.

Чемпионат мира пройдет в Минске и Риге.