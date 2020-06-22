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Фазель: IIHF своим решением перенести сроки чемпионата мира пошла навстречу лигам

Ранее турнир был запланирован на 7-23 мая, теперь же он стартует 21 мая и завершится 6 июня
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) пошла навстречу национальным лигам по вопросу переноса чемпионата мира 2021 года на более поздний срок. Об этом ТАСС рассказал президент IIHF Рене Фазель.

Конгресс IIHF в понедельник утвердил перенос сроков чемпионата мира. Ранее турнир был запланирован на 7-23 мая. Теперь же он стартует 21 мая, что станет самым поздним началом соревнований в истории, и завершится 6 июня.

"Мы пытались быть гибкими в этом вопросе и уважать интерес национальных лиг, хотя играть в июне слишком поздно. Причина в том, что лигам нужно больше времени, и чтобы больше игроков НХЛ смогло приехать, если новый сезон начнется в октябре-ноябре", - сказал Фазель.

Чемпионат мира пройдет в Минске и Риге.

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Фазель, Рене
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