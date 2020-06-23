Поздняков: санкции WADA не должны затрагивать интересы чистых российских спортсменов

Российские спортсмены на ближайшие четыре года останутся без права представлять свою страну на чемпионатах мира и Олимпийских играх, если Спортивный арбитражный суд (CAS) примет сторону WADA в деле о манипуляциях с базой московской лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Слушания по этому делу должны пройти в ноябре.

"В качестве третьей заинтересованной стороны в настоящий момент выступает и Международный олимпийский комитет, поскольку здесь напрямую есть, с нашей точки зрения, вмешательство в положение Олимпийской хартии, которая гарантирует права для всех чистых спортсменов участвовать без ограничений на Олимпийских играх", - сказал Поздняков.

"Какими бы ни были там нарушения внутри определенных субъектов, это не должно касаться корня и сути олимпийского движения, спортсменов, для которых, в общем-то, все эти условия создаются. И вот мы в своей ежедневной работе вместе в нашими представителями в CAS пытаемся донести нашу позицию в том, что спортсмены являются основной движущей силой, и интересы защиты спортсменов являются приоритетом для всех нас. И в этой части, конечно, достаточно сложно прогнозировать исход этого дела".

Изначально слушания должны были пройти весной 2020 года, однако в связи с пандемией коронавируса несколько раз переносились. "Слушание переносится на более поздний срок, на конец года. Можно предполагать, что все заинтересованные стороны и все юристы, в том числе юристы, представляющие Олимпийский комитет России, мотивировано, более подробно подготовят свою позицию и представят ее в CAS", - заметил Поздняков.

Санкции на российский спорт по обвинениям в изменениях в базе данных были наложены WADA в декабре прошлого года.