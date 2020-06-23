Ласицкене не поедет на июльский сбор в Новогорск и будет тренироваться в ЦСКА

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Победительница чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене не планирует принимать участие в июльском сборе национальной команды в подмосковном Новогорске. Как сказал ТАСС личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян, спортсменка в это время намерена тренироваться в столичном манеже ЦСКА.

"Мария не приедет в Новогорск на июльский сбор, мы намерены тренироваться в ЦСКА, - сказал Габрилян. - То, что Маша не будет тренироваться в Новогорске, это исключительно мой выбор. Нам продуктивнее заниматься в ЦСКА, где очень хорошее покрытие. Это решение не связано ни с какой пандемией, за этим нет никаких скрытых противоречий".

Сборы национальной команды по легкой атлетике, которые стартуют 1 июля в Новогорске и Кисловодске, станут первыми централизованными тренировочными мероприятиями после более чем трехмесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

"В настоящее время Мария тренируется самостоятельно, занимается общефизической подготовкой. Мы с ней находимся на постоянной связи", - отметил тренер.