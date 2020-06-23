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Единая лига ВТБ

Совет Единой лиги ВТБ пройдет 14 июля в онлайн-формате

На заседании будет утвержден состав участников, формат и регламент чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2020/21
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Совет баскетбольной Единой лиги ВТБ пройдет 14 июля в онлайн-формате. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

Ранее директорат Единой лиги ВТБ получил необходимые гарантии, в том числе финансовые, от всех участников, в сезоне-2020/21 сыграют 13 команд.

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"Совет Единой лиги ВТБ пройдет в онлайн-формате 14 июля. Будут участвовать представители всех 13 клубов-участников, а также федерации стран, команды которых играют в турнире", - сказал собеседник агентства.

На заседании будет утвержден состав участников, формат и регламент чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2020/21.

27 марта лига объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса, директорат турнира постановил, что чемпион не будет определен.

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