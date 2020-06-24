"Тоттенхэм" прервал четырехматчевую серию без побед в чемпионате Англии по футболу

ТАСС, 24 июня. Футболисты "Тоттенхэма" со счетом 2:0 обыграли "Вест Хэм" в домашнем матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
В составе победителей гол забил Гарри Кейн (82-я минута). На 64-й минуте голом в свои ворота отметился чешский полузащитник "Вест Хэма" Томаш Соучек.
Кейн провел второй матч после травмы, в январе он получил разрыв мышцы задней поверхности бедра и перенес операцию. Гол в ворота "Вест Хэма" стал для него 30-м в лондонских дерби, по этому показателю он занимает четвертое место, уступая Тедди Шерингему, Фрэнку Лэмпарду (по 32 гола) и Тьерри Анри (43).
Игроки провели матч в футболках с надписью "Black Lives Matter" ("Жизни чернокожих имеют значение") вместо фамилий и встали на одно колено перед началом встречи.
Ранее во вторник "Лестер" дома сыграл вничью с "Брайтоном" со счетом 0:0. "Тоттенхэм" прервал безвыигрышную серию из четырех матчей и поднялся на седьмое место в таблице, набрав 45 очков. "Вест Хэм" идет 17-м, имея в активе 27 очков. В следующем туре подопечные Жозе Моуринью 2 июля в гостях сыграют с "Шеффилдом", "Вест Хэм" днем ранее примет "Челси".
Чемпионат Англии возобновился третьим из пяти ведущих европейских первенств. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 11 июня проводятся матчи первенства Испании, чемпионат Италии возобновился 20 июня, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи чемпионата Англии проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ливерпуль
|30
|27
|2
|1
|66-21
|83
|2
|Манчестер Сити
|30
|20
|3
|7
|76-31
|63
|3
|Лестер
|31
|16
|7
|8
|59-29
|55
|4
|Челси
|30
|15
|6
|9
|53-40
|51
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|12
|10
|8
|45-31
|46
|6
|Вулверхэмптон
|30
|11
|13
|6
|43-34
|46
|7
|Тоттенхэм
|31
|12
|9
|10
|50-41
|45
|8
|Шеффилд Юнайтед
|30
|11
|11
|8
|30-28
|44
|9
|Кристал Пэлас
|30
|11
|9
|10
|28-32
|42
|10
|Арсенал
|30
|9
|13
|8
|41-41
|40
|11
|Бёрнли
|30
|11
|6
|13
|34-45
|39
|12
|Эвертон
|30
|10
|8
|12
|37-46
|38
|13
|Ньюкасл
|30
|10
|8
|12
|28-41
|38
|14
|Саутгемптон
|30
|11
|4
|15
|38-52
|37
|15
|Брайтон
|31
|7
|12
|12
|34-41
|33
|16
|Уотфорд
|30
|6
|10
|14
|27-44
|28
|17
|Вест Хэм
|31
|7
|6
|18
|35-54
|27
|18
|Борнмут
|30
|7
|6
|17
|29-49
|27
|19
|Астон Вилла
|30
|7
|5
|18
|35-58
|26
|20
|Норвич
|30
|5
|6
|19
|25-55
|21