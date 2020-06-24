"Тоттенхэм" прервал четырехматчевую серию без побед в чемпионате Англии по футболу

В составе победителей гол забил Гарри Кейн (82-я минута). На 64-й минуте голом в свои ворота отметился чешский полузащитник "Вест Хэма" Томаш Соучек.

Кейн провел второй матч после травмы, в январе он получил разрыв мышцы задней поверхности бедра и перенес операцию. Гол в ворота "Вест Хэма" стал для него 30-м в лондонских дерби, по этому показателю он занимает четвертое место, уступая Тедди Шерингему, Фрэнку Лэмпарду (по 32 гола) и Тьерри Анри (43).

Игроки провели матч в футболках с надписью "Black Lives Matter" ("Жизни чернокожих имеют значение") вместо фамилий и встали на одно колено перед началом встречи.

Ранее во вторник "Лестер" дома сыграл вничью с "Брайтоном" со счетом 0:0. "Тоттенхэм" прервал безвыигрышную серию из четырех матчей и поднялся на седьмое место в таблице, набрав 45 очков. "Вест Хэм" идет 17-м, имея в активе 27 очков. В следующем туре подопечные Жозе Моуринью 2 июля в гостях сыграют с "Шеффилдом", "Вест Хэм" днем ранее примет "Челси".

Чемпионат Англии возобновился третьим из пяти ведущих европейских первенств. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 11 июня проводятся матчи первенства Испании, чемпионат Италии возобновился 20 июня, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи чемпионата Англии проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.