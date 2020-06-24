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Футбол в Англии

"Тоттенхэм" прервал четырехматчевую серию без побед в чемпионате Англии по футболу

Команда Жозе Моуринью обыграла дома "Вест Хэм" со счетом 2:0
Форвард "Тоттенхэма" Гарри Кейн и вратарь "Вест Хэма" Лукаш Фабяньский EPA-EFE/Julian Finney
Описание
Форвард "Тоттенхэма" Гарри Кейн и вратарь "Вест Хэма" Лукаш Фабяньский
© EPA-EFE/Julian Finney

ТАСС, 24 июня. Футболисты "Тоттенхэма" со счетом 2:0 обыграли "Вест Хэм" в домашнем матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

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В составе победителей гол забил Гарри Кейн (82-я минута). На 64-й минуте голом в свои ворота отметился чешский полузащитник "Вест Хэма" Томаш Соучек.

Кейн провел второй матч после травмы, в январе он получил разрыв мышцы задней поверхности бедра и перенес операцию. Гол в ворота "Вест Хэма" стал для него 30-м в лондонских дерби, по этому показателю он занимает четвертое место, уступая Тедди Шерингему, Фрэнку Лэмпарду (по 32 гола) и Тьерри Анри (43).

Игроки провели матч в футболках с надписью "Black Lives Matter" ("Жизни чернокожих имеют значение") вместо фамилий и встали на одно колено перед началом встречи.

Ранее во вторник "Лестер" дома сыграл вничью с "Брайтоном" со счетом 0:0. "Тоттенхэм" прервал безвыигрышную серию из четырех матчей и поднялся на седьмое место в таблице, набрав 45 очков. "Вест Хэм" идет 17-м, имея в активе 27 очков. В следующем туре подопечные Жозе Моуринью 2 июля в гостях сыграют с "Шеффилдом", "Вест Хэм" днем ранее примет "Челси".

Чемпионат Англии возобновился третьим из пяти ведущих европейских первенств. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 11 июня проводятся матчи первенства Испании, чемпионат Италии возобновился 20 июня, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи чемпионата Англии проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Англии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ливерпуль30272166-2183
2Манчестер Сити30203776-3163
3Лестер31167859-2955
4Челси30156953-4051
5Манчестер Юнайтед301210845-3146
6Вулверхэмптон301113643-3446
7Тоттенхэм311291050-4145
8Шеффилд Юнайтед301111830-2844
9Кристал Пэлас301191028-3242
10Арсенал30913841-4140
11Бёрнли301161334-4539
12Эвертон301081237-4638
13Ньюкасл301081228-4138
14Саутгемптон301141538-5237
15Брайтон317121234-4133
16Уотфорд306101427-4428
17Вест Хэм31761835-5427
18Борнмут30761729-4927
19Астон Вилла30751835-5826
20Норвич30561925-5521

 

Теги
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