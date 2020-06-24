Гол Белотти принес "Торино" победу над "Удинезе" в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 24 июня. Футболисты "Торино" обыграли "Удинезе" со счетом 1:0 в домашнем матче 27-го тура чемпионата Италии.
Единственный гол на 16-й минуте забил нападающий "Торино" Андреа Белотти. Забитый мяч стал для Белотти 10-м в текущем розыгрыше чемпионата Италии, форвард забивает десять и более мячей на протяжении пяти сезонов подряд. По этому показателю он занимает второе место в истории клуба, уступая лишь лучшему бомбардиру "Торино" за все время Паоло Пуличи, в активе которого семь таких сезонов.
"Торино" поднялся на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 31 очко. "Удинезе" опустился на 15-ю строчку, имея в активе 28 очков. В следующем туре клуб из Турина 27 июня на выезде сыграет с "Кальяри", "Удинезе" днем позднее примет "Аталанту".
В других матчах игрового дня "Наполи" в гостях обыграл "Верону" (2:0), СПАЛ дома уступил "Кальяри" (0:1), а "Парма" на выезде разгромила "Дженоа" (4:1).
Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах, с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ювентус
|27
|21
|3
|3
|52-24
|66
|2
|Лацио
|26
|19
|5
|2
|60-23
|62
|3
|Интер
|26
|17
|6
|3
|51-25
|57
|4
|Аталанта
|26
|15
|6
|5
|74-35
|51
|5
|Рома
|26
|13
|6
|7
|51-35
|45
|6
|Наполи
|27
|12
|6
|9
|43-36
|42
|7
|Парма
|27
|11
|6
|10
|37-33
|39
|8
|Милан
|27
|11
|6
|10
|32-35
|39
|9
|Верона
|27
|10
|8
|9
|31-29
|38
|10
|Кальяри
|27
|9
|8
|10
|43-42
|35
|11
|Болонья
|27
|9
|7
|11
|38-44
|34
|12
|Сассуоло
|26
|9
|5
|12
|42-43
|32
|13
|Фиорентина
|27
|7
|10
|10
|33-37
|31
|14
|Торино
|27
|9
|4
|14
|30-46
|31
|15
|Удинезе
|27
|7
|7
|13
|21-38
|28
|16
|Сампдория
|26
|7
|5
|14
|29-46
|26
|17
|Дженоа
|27
|6
|7
|14
|32-51
|25
|18
|Лечче
|27
|6
|7
|14
|35-60
|25
|19
|СПАЛ
|27
|5
|3
|19
|20-45
|18
|20
|Брешиа
|27
|4
|5
|18
|23-50
|17