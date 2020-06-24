Гол Белотти принес "Торино" победу над "Удинезе" в матче чемпионата Италии по футболу

Единственный гол на 16-й минуте забил нападающий "Торино" Андреа Белотти. Забитый мяч стал для Белотти 10-м в текущем розыгрыше чемпионата Италии, форвард забивает десять и более мячей на протяжении пяти сезонов подряд. По этому показателю он занимает второе место в истории клуба, уступая лишь лучшему бомбардиру "Торино" за все время Паоло Пуличи, в активе которого семь таких сезонов.

"Торино" поднялся на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 31 очко. "Удинезе" опустился на 15-ю строчку, имея в активе 28 очков. В следующем туре клуб из Турина 27 июня на выезде сыграет с "Кальяри", "Удинезе" днем позднее примет "Аталанту".

В других матчах игрового дня "Наполи" в гостях обыграл "Верону" (2:0), СПАЛ дома уступил "Кальяри" (0:1), а "Парма" на выезде разгромила "Дженоа" (4:1).

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах, с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.