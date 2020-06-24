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Футбол в Италии

Гол Белотти принес "Торино" победу над "Удинезе" в матче чемпионата Италии по футболу

Форвард забивает десять и более мячей на протяжении пяти сезонов подряд

ТАСС, 24 июня. Футболисты "Торино" обыграли "Удинезе" со счетом 1:0 в домашнем матче 27-го тура чемпионата Италии.

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Единственный гол на 16-й минуте забил нападающий "Торино" Андреа Белотти. Забитый мяч стал для Белотти 10-м в текущем розыгрыше чемпионата Италии, форвард забивает десять и более мячей на протяжении пяти сезонов подряд. По этому показателю он занимает второе место в истории клуба, уступая лишь лучшему бомбардиру "Торино" за все время Паоло Пуличи, в активе которого семь таких сезонов.

"Торино" поднялся на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 31 очко. "Удинезе" опустился на 15-ю строчку, имея в активе 28 очков. В следующем туре клуб из Турина 27 июня на выезде сыграет с "Кальяри", "Удинезе" днем позднее примет "Аталанту".

В других матчах игрового дня "Наполи" в гостях обыграл "Верону" (2:0), СПАЛ дома уступил "Кальяри" (0:1), а "Парма" на выезде разгромила "Дженоа" (4:1).

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах, с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.

Чемпионат Италии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ювентус27213352-2466
2Лацио26195260-2362
3Интер26176351-2557
4Аталанта26156574-3551
5Рома26136751-3545
6Наполи27126943-3642
7Парма271161037-3339
8Милан271161032-3539
9Верона27108931-2938
10Кальяри27981043-4235
11Болонья27971138-4434
12Сассуоло26951242-4332
13Фиорентина277101033-3731
14Торино27941430-4631
15Удинезе27771321-3828
16Сампдория26751429-4626
17Дженоа27671432-5125
18Лечче27671435-6025
19СПАЛ27531920-4518
20Брешиа27451823-5017

 

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