Черышев: Черчесов вселил в футболистов сборной России дух победителей на ЧМ-2018

На чемпионате мира 2018 года сборная России показала лучший результат в своей истории, дойдя до четвертьфинала, где уступила в серии пенальти команде Хорватии. В 1/8 финала россияне в серии пенальти обыграли испанцев. Черышев на турнире забил четыре гола в пяти матчах.

"Очень важно, что все игроки были очень хорошо готовы и физически, и ментально, - сказал Черышев. - Помню, извне до турнира было много негатива, а нам внутри было понятно, что мы хорошо готовы. Но главное, что Станислав Саламович сумел дать нам дух победителей, мы поверили, что можем обыграть любого соперника".

"После победы над Испанией он собрал нас и сказал, что это промежуточный успех и что надо дойти до финала, такой подход нас окрылял, мы стали думать, а почему бы и нет? Бывало, что я просыпался утром и не мог поверить в реальность происходящего. В первые мгновения думал, а не приснилось ли мне все это? А потом понимал, что все это по-настоящему, так что реальность бывает лучше любого сна", - заключил Черышев.

В настоящий момент 29-летний Черышев выступает за испанскую "Валенсию". Всего в составе сборной России он провел 25 матчей, забив 11 голов.