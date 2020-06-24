Тренер "Шинника" считает, что волнение его футболистов повлияло на исход игры с "Уралом"

ТАСС, 24 июня. Волнение футболистов ярославского "Шинника" повлияло на результат четвертьфинального матча Олимп - Кубка России с екатеринбургским "Уралом". Такое мнение высказал в эфире телеканала "Матч Премьер" главный тренер "Шинника" Александр Побегалов.

"Урал" победил "Шинник" и вышел в полуфинал Кубка России по футболу

В среду "Шинник" дома проиграл "Уралу" со счетом 0:2 и не смог выйти в полуфинал Кубка России.

"Мы как могли пытались снять волнение, очень робко начали игру, поэтому требовалось подсказать, чтобы действовали смелее, - сказал Побегалов. - Что-то удалось изменить во втором тайме, но в принципе, не создав ничего похожего на голевой момент, - это фиаско. Соперник играл на уровне премьер-лиги, был быстрее, выигрывал много единоборств, владел инициативой".

После первого тайма один из лидеров "Шинника" Эльдар Низамутдинов был заменен. "[Низамутдинов] заработал предупреждение, получил небольшую травму. Решили поберечь и дать шанс другим проявить себя", - добавил специалист.

В полуфинале "Урал" сыграет с подмосковными "Химками", которые в своем четвертьфинале в марте разгромили московское "Торпедо" (5:1), в другом полуфинале встретятся московский "Спартак" и петербургский "Зенит". Матчи 1/2 финала запланированы на 18-19 июля. Финал Кубка России должен пройти 25 июля на "Екатеринбург-Арене".