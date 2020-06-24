"Урал" победил "Шинник" и вышел в полуфинал Кубка России по футболу

Голы забили Юрий Бавин (16-я минута) и Рафал Аугустыняк (80). На 78-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник "Шинника" Иван Олейников. Игру из-за травмы пропускал румынский полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви.

ТАСС, 24 июня. Футболисты екатеринбургского "Урала" со счетом 2:0 победили ярославский "Шинник" в четвертьфинальном матче Олимп - Кубка России. Встреча прошла в Ярославле без болельщиков.

Встреча между "Уралом" и "Шинником" дважды переносилась. Изначально игра должна была пройти в Ярославле 4 марта, однако из-за плохого качества поля не состоялась. Встреча, запланированная на 18 марта на "Арене-Химки", была отменена из-за пандемии коронавируса.

"Шинник" выступает в Олимп - Футбольной национальной лиге, которая была завершена досрочно по причине пандемии. "Урал" играет в Тинькофф - Российской премьер-лиге, элитный дивизион чемпионата страны возобновился 19 июня. Екатеринбургский клуб дважды выходил в финал Кубка России, но ни разу не выигрывал трофей. Лучшим результатом "Шинника" в турнире является выход в полуфинал в сезонах-2003/04, 2017/18.

В полуфинале "Урал" сыграет с подмосковными "Химками", которые в своем четвертьфинале в марте разгромили московское "Торпедо" (5:1), в другом полуфинале сыграют московский "Спартак" и петербургский "Зенит". Матчи 1/2 финала запланированы на 18-19 июля. Финал Кубка России должен пройти 25 июля на "Екатеринбург-Арене".