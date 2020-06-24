Парфенов: "Урал" хотел вернуть уверенность в матче с "Шинником"

ТАСС, 24 июня. Футболисты екатеринбургского "Урала" хотели вернуть уверенность в четвертьфинальном матче Олимп - Кубка России с ярославским "Шинником" после неудачной игры в Тинькофф - Российской премьер-лиге. Об этом в эфире телеканала " Матч Премьер " рассказал главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов.

В среду "Урал" в гостях обыграл "Шинник" со счетом" 2:0 и вышел в полуфинал Кубка России. В предыдущий раз екатеринбургский клуб одерживал победу в официальном матче 8 декабря, обыграв на выезде самарские "Крылья Советов" (3:2) в чемпионате России.

"Мы настраивались на игру, готовились, нам очень нужна была победа, это другой турнир, но мы в принципе давно не выигрывали, - сказал Парфенов. - Поэтому эта победа очень важна в нескольких смыслах - и для уверенности команды, и в то же время это кубок. Здесь нет возможности исправить ситуацию, здесь есть одна игра, где нужно решить исход. Ребята сегодня молодцы, выполнили то, о чем договаривались, и довели уверенно до победы".

"После поражения от "Рубина" (со счетом 1:2 в домашнем матче чемпионата России - прим. ТАСС), где не должны были терять очки, хотелось вернуть уверенность", - добавил специалист.

В полуфинале "Урал" сыграет с подмосковными "Химками", в другом полуфинале встретятся московский "Спартак" и петербургский "Зенит". Матчи 1/2 финала запланированы на 18-19 июля. Финал Кубка России должен пройти 25 июля на "Екатеринбург-Арене".