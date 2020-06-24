Хет-трик Марсьяля принес "Манчестер Юнайтед" победу над "Шеффилдом" в АПЛ

ТАСС, 24 июня. "Манчестер Юнайтед" на своем поле обыграл "Шеффилд Юнайтед" в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:0.
Хет-трик на свой счет записал Антони Марсьяль (7, 44, 74-я минуты). Марсьяль забил 19 голов во всех турнирах в этом сезоне, это личный рекорд 24-летнего француза, в рамках английского чемпионата на его счету 14 мячей, что также является для него лучшим результатом. Впервые с 2013 года футболисту "Манчестер Юнайтед" удалось оформить хет-трик в премьер-лиге. На 80-й минуте матча главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер одновременно заменил пять футболистов.
"Манчестер Юнайтед" не проигрывает на протяжении семи матчей в чемпионате, если учитывать другие турниры, беспроигрышная серия длится 12 встреч (восемь побед и четыре ничьи). В последний раз клуб не сумел набрать очки 22 января в домашнем матче английского первенства против "Бёрнли" (0:2).
В турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" идет на пятом месте, набрав 49 очков, "Шеффилд" занимает восьмое место, имея в активе 44 очка. В следующем матче клуб из Манчестера 30 июня на выезде сыграет с "Брайтоном", "Шеффилд" 2 июля примет "Тоттенхэм".
В другом матче игрового дня "Вулверхэмптон" на своем поле обыграл "Борнмут" со счетом 1:0, "Эвертон" на выезде переиграл "Норвич" (1:0), "Ньюкасл" и "Астон Вилла" не смогли определить победителя, встреча в Ньюкасле закончилась со счетом 1:1.
Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ливерпуль
|30
|27
|2
|1
|66-21
|83
|2
|Манчестер Сити
|30
|20
|3
|7
|76-31
|63
|3
|Лестер
|31
|16
|7
|8
|59-29
|55
|4
|Челси
|30
|15
|6
|9
|53-40
|51
|5
|Манчестер Юнайтед
|31
|13
|10
|8
|48-31
|49
|6
|Вулверхэмптон
|31
|12
|13
|6
|44-34
|49
|7
|Тоттенхэм
|31
|12
|9
|10
|50-41
|45
|8
|Шеффилд Юнайтед
|31
|11
|11
|9
|30-31
|44
|9
|Кристал Пэлас
|30
|11
|9
|10
|28-32
|42
|10
|Эвертон
|31
|11
|8
|12
|38-46
|41
|11
|Арсенал
|30
|9
|13
|8
|41-41
|40
|12
|Бёрнли
|30
|11
|6
|13
|34-45
|39
|13
|Ньюкасл
|31
|10
|9
|12
|29-42
|39
|14
|Саутгемптон
|30
|11
|4
|15
|38-52
|37
|15
|Брайтон
|31
|7
|12
|12
|34-41
|33
|16
|Уотфорд
|30
|6
|10
|14
|28-45
|28
|17
|Вест Хэм
|31
|7
|6
|18
|35-54
|27
|18
|Борнмут
|31
|7
|6
|18
|29-50
|27
|19
|Астон Вилла
|31
|7
|6
|18
|36-59
|27
|20
|Норвич
|31
|5
|6
|20
|25-56
|21