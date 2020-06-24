Хет-трик Марсьяля принес "Манчестер Юнайтед" победу над "Шеффилдом" в АПЛ

ТАСС, 24 июня. "Манчестер Юнайтед" на своем поле обыграл "Шеффилд Юнайтед" в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Хет-трик на свой счет записал Антони Марсьяль (7, 44, 74-я минуты). Марсьяль забил 19 голов во всех турнирах в этом сезоне, это личный рекорд 24-летнего француза, в рамках английского чемпионата на его счету 14 мячей, что также является для него лучшим результатом. Впервые с 2013 года футболисту "Манчестер Юнайтед" удалось оформить хет-трик в премьер-лиге. На 80-й минуте матча главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер одновременно заменил пять футболистов.

"Манчестер Юнайтед" не проигрывает на протяжении семи матчей в чемпионате, если учитывать другие турниры, беспроигрышная серия длится 12 встреч (восемь побед и четыре ничьи). В последний раз клуб не сумел набрать очки 22 января в домашнем матче английского первенства против "Бёрнли" (0:2).

В турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" идет на пятом месте, набрав 49 очков, "Шеффилд" занимает восьмое место, имея в активе 44 очка. В следующем матче клуб из Манчестера 30 июня на выезде сыграет с "Брайтоном", "Шеффилд" 2 июля примет "Тоттенхэм".

В другом матче игрового дня "Вулверхэмптон" на своем поле обыграл "Борнмут" со счетом 1:0, "Эвертон" на выезде переиграл "Норвич" (1:0), "Ньюкасл" и "Астон Вилла" не смогли определить победителя, встреча в Ньюкасле закончилась со счетом 1:1.

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.