Смолов получил желтую карточку после выхода на замену в победном матче "Сельты"

ТАСС, 24 июня. "Сельта" на выезде обыграла "Реал Сосьедад" в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный мяч с пенальти забил Яго Аспас на 45-й минуте. Форвард "Сельты" и сборной России Федор Смолов вышел на замену на 84-й минуте и заработал желтую карточку.
"Сельта" не проигрывает третий матч кряду, клуб идет на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 33 очка, "Реал Сосьедад" потерпел третье подряд поражение, команда расположилась на седьмой строчке, имея в активе 47 очков. В следующем туре "Сельта" 27 июня примет "Барселону", "Реал Сосьедад" 29 июня на выезде сыграет с "Хетафе".
В другом матче игрового дня "Осасуна" на выезде обыграла "Алавес" со счетом 1:0.
Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Барселона
|31
|21
|5
|5
|70-31
|68
|2
|Реал Мадрид
|30
|19
|8
|3
|57-21
|65
|3
|Атлетико
|31
|14
|13
|4
|39-22
|55
|4
|Севилья
|31
|14
|11
|6
|44-32
|53
|5
|Хетафе
|31
|13
|10
|8
|40-29
|49
|6
|Вильярреал
|31
|14
|6
|11
|49-40
|48
|7
|Реал Сосьедад
|31
|14
|5
|12
|47-39
|47
|8
|Валенсия
|30
|12
|10
|8
|41-43
|46
|9
|Гранада
|31
|12
|7
|12
|37-36
|43
|10
|Атлетик Бильбао
|31
|10
|12
|9
|33-27
|42
|11
|Осасуна
|31
|9
|11
|11
|36-46
|38
|12
|Леванте
|31
|11
|5
|15
|37-44
|38
|13
|Алавес
|31
|9
|8
|14
|31-46
|35
|14
|Бетис
|30
|8
|10
|12
|40-48
|34
|15
|Вальядолид
|31
|7
|13
|11
|26-36
|34
|16
|Сельта
|31
|7
|12
|12
|29-35
|33
|17
|Эйбар
|30
|7
|8
|15
|31-47
|29
|18
|Мальорка
|30
|7
|5
|18
|29-50
|26
|19
|Леганес
|31
|5
|10
|16
|23-44
|25
|20
|Эспаньол
|30
|5
|9
|16
|26-49
|24