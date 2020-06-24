Смолов получил желтую карточку после выхода на замену в победном матче "Сельты"

ТАСС, 24 июня. "Сельта" на выезде обыграла "Реал Сосьедад" в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.

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Единственный мяч с пенальти забил Яго Аспас на 45-й минуте. Форвард "Сельты" и сборной России Федор Смолов вышел на замену на 84-й минуте и заработал желтую карточку.

"Сельта" не проигрывает третий матч кряду, клуб идет на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 33 очка, "Реал Сосьедад" потерпел третье подряд поражение, команда расположилась на седьмой строчке, имея в активе 47 очков. В следующем туре "Сельта" 27 июня примет "Барселону", "Реал Сосьедад" 29 июня на выезде сыграет с "Хетафе".

В другом матче игрового дня "Осасуна" на выезде обыграла "Алавес" со счетом 1:0.

Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.