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Футбол в Испании

Смолов получил желтую карточку после выхода на замену в победном матче "Сельты"

Его команда одержала вторую победу подряд, обыграв "Реал Сосьедад" с минимальным счетом
Федор Смолов Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Федор Смолов
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 24 июня. "Сельта" на выезде обыграла "Реал Сосьедад" в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.

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Единственный мяч с пенальти забил Яго Аспас на 45-й минуте. Форвард "Сельты" и сборной России Федор Смолов вышел на замену на 84-й минуте и заработал желтую карточку.

"Сельта" не проигрывает третий матч кряду, клуб идет на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 33 очка, "Реал Сосьедад" потерпел третье подряд поражение, команда расположилась на седьмой строчке, имея в активе 47 очков. В следующем туре "Сельта" 27 июня примет "Барселону", "Реал Сосьедад" 29 июня на выезде сыграет с "Хетафе".

В другом матче игрового дня "Осасуна" на выезде обыграла "Алавес" со счетом 1:0.

Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиОчки
1Барселона31215570-3168
2Реал Мадрид30198357-2165
3Атлетико311413439-2255
4Севилья311411644-3253
5Хетафе311310840-2949
6Вильярреал311461149-4048
7Реал Сосьедад311451247-3947
8Валенсия301210841-4346
9Гранада311271237-3643
10Атлетик Бильбао311012933-2742
11Осасуна319111136-4638
12Леванте311151537-4438
13Алавес31981431-4635
14Бетис308101240-4834
15Вальядолид317131126-3634
16Сельта317121229-3533
17Эйбар30781531-4729
18Мальорка30751829-5026
19Леганес315101623-4425
20Эспаньол30591626-4924

 

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