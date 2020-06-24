СМИ: "Сельта" готова выкупить Смолова у "Локомотива" за €6 млн

ТАСС, 24 июня. Испанский футбольный клуб "Сельта" готов осуществить трансфер российского нападающего Федора Смолова, права на которого принадлежат московскому "Локомотиву", за €6 млн. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на испанскую радиостанцию Cadena SER.

По информации источника, руководство "Сельты" готово отдать за трансфер Смолова €6 млн, если команда сохранит прописку в высшем дивизионе чемпионата Испании. Также "Локомотив" сможет получить €2 млн в виде бонусных выплат.

Смолов перешел в испанский клуб зимой на правах аренды до конца сезона. В составе команды из Виго 30-летний нападающий провел девять матчей в чемпионате страны, в которых забил один гол, поразив ворота мадридского "Реала" (2:2). "Сельта" занимает 16-е место в турнирной таблице, оторвавшись от зоны вылета на четыре очка.

Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 17 июня проводятся матчи Английской премьер-лиги, чемпионат Италии был возобновлен 20 июня, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи испанского чемпионата проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.