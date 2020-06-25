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Футбол в России

В ФК "Локомотив" после матча с "Оренбургом" нет случаев заражения коронавирусом

В четверг президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что у ряда представителей клуба из Оренбурга выявлены признаки заражения коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Локомотив" после матча 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга" прошел плановое тестирование на коронавирус, все результаты - отрицательные. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе железнодорожников.

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Матч между "Локомотивом" и "Оренбургом" (1:0) состоялся 21 июня в Москве на стадионе "РЖД-Арена". В четверг президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что у ряда представителей клуба из Оренбурга при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией.

"Случаев заражения коронавирусом в "Локомотиве" нет", - сообщили в пресс-службе клуба.

"Локомотив" после 23 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. "Оренбург" с 23 очками располагается на 15-й строчке.

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