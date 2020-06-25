В футбольном клубе "Оренбург" выявлено несколько случаев заражения коронавирусом

"Оперативному штабу РПЛ стало известно, что у ряда представителей "Оренбурга" при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией, - сказал Прядкин. - В настоящее время все они изолированы, силами регионального отделения Роспотребнадзора проводится расследование, результаты которого станут известны в ближайшее время. Оперативный штаб РПЛ находится на постоянной связи с представителями клуба и регионального Роспотребнадзора".

Ближайший матч "Оренбург" должен провести дома против "Краснодара" 27 июня (начало - 14:00 мск) в рамках 24-го тура Тинькофф - РПЛ. Если коронавирусом заразились футболисты или члены тренерского штаба, то, по регламенту возобновления чемпионата и Кубка России, оренбургский клуб всей командой обязан уйти на карантин на 14 дней. Регламент может быть смягчен, Российский футбольный союз уже направил Роспотребнадзору соответствующие предложения РПЛ.

Ранее случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в "Ростове" и московском "Динамо". Также "Уфа" сообщала о возможном заражении одного из членов клуба. "Ростов" был вынужден проводить матч 23-го тура с "Сочи" составом из игроком академии, поскольку соперник отказался переносить игру. "Динамо" договорилось с "Краснодаром" о переносе, их встреча пройдет 19 июля, этот день является единственным возможным для переноса игр по текущему календарю, поэтому матч "Оренбурга" с краснодарским клубом перенести нельзя.

"Оренбург" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 23 матчах.