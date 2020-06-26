Клопп посвятил победу "Ливерпуля" в чемпионате Англии Джеррарду, Далглишу и болельщикам

ТАСС, 26 июня. Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп посвятил победу команды в чемпионате Англии по футболу бывшим игрокам клуба Стивену Джеррарду и Кенни Далглишу, а также всем болельщикам. Комментарий немецкого специалиста приводит телеканал Sky Sports.

"Ливерпуль" стал победителем чемпионата Англии после того, как в четверг идущий на втором месте в таблице "Манчестер Сити" уступил "Челси" со счетом 1:2 в матче 31-го тура. Ближайший соперник потерял шансы догнать команду Клоппа.

"У меня нет слов, стать чемпионом вместе с этим клубом просто невероятно. Наша победа для Кенни [Далглиша], для Стиви [Джеррарда], для всех! Поздравляю фанатов, надеюсь, они уже празднуют. Мы шли к этому успеху вместе, очень рад, что футболисты смогли осчастливить болельщиков", - сказал Клопп.

Юрген Клопп стал первым немецким тренером, сумевшим привести команду к чемпионству в Англии. Специалист возглавил "Ливерпуль" в октябре 2015 года, до этого он работал с дортмундской "Боруссией", с которой дважды стал чемпионом Германии, и "Майнцем".

"Мы смогли написать собственную историю, это придало нам сил - атмосфера в клубе и вокруг него, отношение города и болельщиков к футболу. У нас замечательные игроки, все они являются победителями. Никогда не предполагал, что когда-нибудь буду себя чувствовать именно так", - добавил специалист.