Гвардиола поздравил "Ливерпуль" с победой в чемпионате Англии по футболу

ТАСС, 26 июня. Главный тренер футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поздравил "Ливерпуль" с завоеванием золотых медалей чемпионата Англии. Комментарий испанского специалиста приводит телеканал BT Sport.

"Ливерпуль" стал победителем чемпионата Англии после того, как в четверг идущий на втором месте в таблице "Манчестер Сити" уступил "Челси" со счетом 1:2 в матче 31-го тура. За семь туров до конца сезона команда Юргена Клоппа стала недосягаемой для соперников.

"Поздравляю "Ливерпуль" с успешным сезоном. Впереди еще есть несколько недель, за которые мы постараемся сократить наше отставание. У нас не получилось продемонстрировать стабильность, "Ливерпуль" же, выиграв Лигу чемпионов, обрел уверенность. Каждый матч соперник играл на максимуме, мы же так не смогли", - сказал Гвардиола.

Чемпионство за семь туров до конца первенства - рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ). Предыдущее достижение - за пять туров до конца - установил "Манчестер Юнайтед" в сезоне-2000/01 и повторил "Манчестер Сити" в сезоне-2017/18. В активе "Ливерпуля" 86 очков, у "Манчестер Сити" - 63. "Ливерпуль" стал 19-кратным чемпионом страны, в предыдущий раз команда становилась победителем национального первенства в сезоне-1989/90.