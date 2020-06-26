Олимпийская чемпионка Дальмайер вошла в группу экспертов IBU по развитию биатлона

Экспертная группа создана для обеспечения устойчивого развития биатлона в рамках долгосрочных стратегий IBU, а также для обсуждения экологических, социальных и экономических вопросов. В экспертную группу вошли специалисты из различных областей жизни, связанных с проведением биатлонных соревнований: маркетинг, работа с масс-медиа, взаимодействие с национальными комитетами. На основе своих знаний и опыта они будут предлагать различные способы решения насущных вопросов.

"Благодаря всемирной базе поклонников биатлон имеет фантастическую возможность общения с миллионами людей, чтобы повысить важность конкретных действий по борьбе с изменением климата, - отметила Дальмайер. - Мы все можем помочь, осознанно принимая необходимые решения. Для IBU имеет смысл взять на себя ведущую роль в содействии устойчивого развития в спорте, и я рада быть частью этой команды".

Дальмайер выиграла две золотые медали на Олимпийских играх 2018 года, также на этих соревнованиях она завоевала одну бронзовую награду. На ее счету семь золотых, три серебряные и пять бронзовых медалей чемпионатов мира.