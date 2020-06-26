Тарпищев назвал логичным решение не проводить Кубок Дэвиса и Кубок Федерации в 2020 году

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Решение Международной федерации тенниса не проводить финалы Кубка Дэвиса и Кубка Федерации в 2020 году - логичное, оно продиктовано позицией спонсоров. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Кубок Дэвиса и Кубок Федерации по теннису перенесены на 2021 год

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В пятницу было объявлено, что финальные раунды Кубка Дэвиса и Кубка Федерации 2020 года перенесены на 2021 год.

"Решение продиктовано скорее позицией спонсоров. И, конечно, ситуацией с пандемией. Все логично и ожидаемо", - сказал Тарпищев.

Финал Кубка Дэвиса должен был пройти в Мадриде 23-29 ноября, финальный раунд Кубка Федерации - в Будапеште 14-19 апреля, ранее он был отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.