Поветкин готовится к бою против Уайта на Алтае

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин готовится на Алтае к поединку против британца Диллиана Уайта. Об этом говорится в заявлении Поветкина, предоставленном ТАСС пресс-службой промоутерской компании "Мир бокса".

"Я очень рад, что есть дата нашего боя, сейчас мы готовимся на Алтае, - сказал Поветкин. - Диллиан - хороший, сильный боксер, будет интересно с ним побоксировать. Для меня это тоже важный бой. Так что я отдам все силы и все сделаю, чтобы показать красивый, интересный бой".

Поветкин провел предыдущий бой в декабре 2019 года против американца Майкла Хантера за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), поединок завершился ничейным результатом. Всего в активе 40-летнего россиянина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.

Бой Поветкин - Уайт первоначально был запланирован на 2 мая, но из-за пандемии коронавируса сначала был перенесен на июль, а затем на август. Победитель станет претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).