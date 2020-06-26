Бой Поветкин - Уайт состоится 22 августа в британском Брентвуде

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Бой между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом пройдет 22 августа в британском Брентвуде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе промоутерской компании "Мир бокса", представляющей интересы Поветкина.

"Отложенный из-за пандемии коронавируса поединок российского боксера Александра Поветкина против временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе британца Диллиана Уайта состоится 22 августа в Великобритании. Он завершит серию планируемых на июль-август вечеров бокса промоутерской компании Matchroom под названием Matchroom Fight Camp, которые пройдут под открытым небом без зрителей на специально организованной площадке перед штаб-квартирой компании в Эссексе", - говорится в сообщении.

Поветкин провел предыдущий бой в декабре 2019 года против американца Майкла Хантера за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), поединок завершился ничейным результатом. Всего в активе 40-летнего россиянина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.

Бой Поветкин - Уайт первоначально был запланирован на 2 мая, но из-за пандемии коронавируса сначала был перенесен на июль, а затем на август. Победитель станет претендентом на титул чемпиона мира по версии WBС.