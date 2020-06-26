"Сочи" заявил, что проявил уважение к "Ростову", выставив основной состав на матч РПЛ

19 июня "Ростов" в гостевом матче уступил "Сочи" со счетом 1:10. В составе "Ростова" на матч вышли игроки клубной академии, поскольку основная обойма футболистов находится на карантине после выявления коронавируса у шестерых человек. Руководство РПЛ допустило возможность переноса матча при согласии обоих клубов. Сочинский клуб переносить игру отказался.

"В связи с распространением новой коронавирусной инфекции Российская премьер-лига проводится со значительными ограничениями, дополнительными требованиями к организаторам матчей и в соответствии с отдельно разработанным календарем матчей, ограничивающим возможности переноса игр. Официальное обращение с просьбой о переносе игры поступило от "Ростова" за сутки до проведения матча. Непосредственно в день проведения матча "Ростов" сообщил о прибытии команды с просьбой предоставить все необходимое для его проведения. Официальной информации о персональном составе команды, прибывшей для проведения матча, "Ростов" не предоставлял, хотя из иных источников поступала информация об участии в матче молодых игроков", - говорится в сообщении.

"Решение о составе было принято непосредственно руководством "Ростова", никем иным такое решение не может быть принято. Со своей стороны "Сочи" не имел возможности задействовать резервный или молодежный состав команды, принимая во внимание, что о решении "Ростова" об участии в матче стало известно непосредственно в день игры. В игре приняли участие те футболисты, которые изначально готовились к ее проведению, вне зависимости от того, какие игроки бы приняли участие в матче со стороны "Ростова". Кроме того, игроки молодежной команды "Сочи" были задействованы в организации матча в чистой зоне, заменить их также не представлялось возможным", - сообщает пресс-служба.

В заявлении отмечается, что решение провести матч основным составом является проявлением уважения к сопернику: "Сочи" не позволил себе проявить непрофессионализм и неуважение к сопернику. "Сочи" считает неприемлемым "играть в поддавки" в профессиональном спорте. Не представляется более вопиющего способа проявить свое неуважение к сопернику, чем "поддавки" или необоснованные уступки. Напротив, по мнению "Сочи", уважение к сопернику проявляется в приложении усилий для достижения максимального результата".

Рестарт чемпионата

Чемпионат России возобновился 19 июня матчами 23-го тура, для команд прописан строгий регламент с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Протокол предполагает двухнедельный карантин для команд, в которых фиксируются случаи заражения. Регламент возобновления европейских лиг не предусматривает изоляции всего коллектива.