Федотов: "Сочи" может занести себе в актив матч РПЛ с "Ахматом"

ТАСС, 26 июня. Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов заявил, что матч 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против грозненского "Ахмата" его команда может занести себе в актив. Таким мнением специалист поделился в эфире телеканала "Матч Премьер".

В пятницу "Ахмат" на своем поле сыграл вничью с "Сочи" со счетом 1:1.

"Тренер никогда не бывает доволен, но не буду лукавить, мы рады ничьей в матче с "Ахматом". Здесь всегда непросто играть, всегда мотивированная команда, которая предъявляет очень серьезные требования. Поэтому занесем матч себе в актив. Хозяева играли немного острее в атаке, нам не хватало точности в последней передаче, мы были сегодня не похожи на себя, связываем это с тем, что провели первый матч с серьезным соперником, где приходилось преодолевать себя, то сопротивление, которое создавал "Ахмат", - сказал Федотов.

В турнирной таблице после 24 туров "Сочи" располагается на 10-й строчке, в активе клуба 28 очков. "Ахмат" занимает 14-е место, набрав 24 очка. В следующем туре "Сочи" примет московское "Динамо" 1 июля, в тот же день "Ахмат" на выезде встретится с тульским "Арсеналом".