Росконгресс и FIDE проведут сессию "Шахматы после COVID-19" 29 июня

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Сессия "Шахматы после COVID-19" пройдет 29 июня, мероприятие проведут фонд "Росконгресс" и Международная шахматная федерация (FIDE). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс".

Мероприятие пройдет в онлайн-формате, в нем примут участие президент FIDE Аркадий Дворкович, а также 14-й чемпион мира Владимир Крамник.

"Поговорим о последних тенденциях в мире шахмат, инициативах FIDE по развитию шахмат в онлайне и о взрывном росте интереса к игре в период пандемии, обсудим постепенное возвращение офлайн-турниров, перспективы и пользу введения шахмат в систему образования, наследие крупнейших соревнований и другие актуальные темы, - сказал Дворкович. - Мы давние партнеры с фондом "Росконгресс" по проведению шахматных гостиных и других спортивных проектов на крупнейших экономических форумах и сейчас продолжаем взаимодействие в виртуальной среде".

Также в мероприятии примут участие исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский, ректор РГСУ Наталья Починок, депутат Государственной думы Алихан Харсиев, министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов и директор по развитию и стратегическому партнерству "Одноклассников" Александр Володин.

Шахматный турнир Roscongress Cup, организуемый фондом "Росконгресс", традиционно входит в спортивную программу Петербургского международного экономического форума, Восточного экономического форума во Владивостоке и Российского инвестиционного форума в Сочи.