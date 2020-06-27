Футболки "Крыльев Советов" с надписью "Спасибо врачам" реализуют на аукционе

ТАСС, 27 июня. Футболки самарского клуба "Крылья Советов" с надписью "Спасибо врачам", в которых футболисты играли в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против грозненского "Ахмата", реализуют на благотворительном аукционе. Об этом сообщает пресс-служба самарской команды.

Матч 23-го тура между "Крыльями Советов" и "Ахматом" прошел 19 июня в Самаре и завершился победой гостей со счетом 4:2. Встреча стала первой после паузы, вызванной пандемией коронавируса. На футболках вместо названия титульного спонсора самарского клуба была размещена надпись "Спасибо врачам". Отмечалось, что так клуб хотел обратиться ко всем медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией.

"Аукцион - это продолжение истории, которую мы начали рассказывать в предыдущем туре РПЛ. Мы решили не ограничиваться словами, а помочь врачам финансово. Они - настоящие герои, которые каждый день спасают жизни", - сказал гендиректор "Крыльев Советов" Виталий Шашков.

Вырученные средства будут направлены в фонд, который оказывает финансовую поддержку врачам. Торги пройдут в несколько этапов, в них примут участие бывшие футболисты и тренеры команды. Финальный этап аукциона состоится перед матчем 26-го тура против "Ростова", который пройдет 4 июля в Самаре.