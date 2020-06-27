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Футбол в Германии

"Лейпциг" и мёнхенгладбахская "Боруссия" вышли в ЛЧ, "Фортуна" вылетела из Бундеслиги

В субботу прошли матчи заключительного, 34-го тура чемпионата Германии по футболу
Форвард "Лейпцига" Тимо Вернер EPA-EFE/FILIP SINGER
Описание
Форвард "Лейпцига" Тимо Вернер
© EPA-EFE/FILIP SINGER

ТАСС, 27 июня. "Лейпциг" и "Боруссия" из Мёнхенгладбаха заняли соответственно третье и четвертое места в турнирной таблице чемпионата Германии по футболу и завоевали право сыграть в следующем сезоне в групповом этапе Лиги чемпионов. В субботу прошли матчи заключительного тура Бундеслиги.

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"Лейпциг" в гостях обыграл "Аугсбург" со счетом 2:1 и занял в таблице третье место, набрав 66 очков, "Боруссия" с 65 очками финишировала четвертой, на своем поле обыграв в 34-м туре "Герту" - 2:1. Чемпионом Германии досрочно стала "Бавария", обыгравшая в последнем туре "Вольсбург" (4:0) и набравшая 82 очка. Второй финишировала "Боруссия" из Дортмунда, в последнем туре команда проиграла "Хоффенхайму" со счетом 0:4 и набрала в итоге 69 очков.

"Байер", в последнем туре обыгравший "Майнц" (1:0), и "Хоффенхайм" заняли пятое и шестое места и сыграют в следующем сезоне в групповом этапе Лиги Европы, "Вольфсбург", который финишировал седьмым, будет играть в квалификации второго по значимости еврокубка.

Из первой бундеслиги во вторую напрямую вылетели "Падерборн", занявший 18-е место с 20 очками, и финишировавшая 17-й "Фортуна" (30 очков). "Вердер", ставший 16-м (31), сыграет в стыковых матчах с третьей командой второй бундеслиги за право сыграть в следующем сезоне в высшем дивизионе.

Лучшим бомбардиром чемпионата стал польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовский, записавший на свой счет 34 гола, у его ближайшего преследователя, Тимо Вернера из "Лейпцига", 28 забитых мячей. Немецкий форвард, который провел свой последний матч в составе "Лейпцига", стал лучшим бомбардиром в истории команды, забив в субботу 95-й гол, со следующего сезона он будет выступать за лондонский "Челси". Нападающий "Баварии" Томас Мюллер установил рекорд Бундеслиги по количеству результативных передач (21), побив достижение Кевина Де Брёйне сезона-2014/15.

На 4 июля запланирован финальный матч Кубка Германии, в котором "Бавария" встретится с "Байером".

Чемпионат Германии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Бавария342644100-3282
2Боруссия Д34216784-4169
3Лейпциг341812481-3766
4Боруссия М34205966-4065
5Байер34196961-4463
6Хоффенхайм341571253-5352
7Вольфсбург3413101148-4649
8Фрайбург341391248-4748
9Айнтрахт341361559-6045
10Герта341181548:5941
11Унион341251741-5841
12Шальке349121338-5839
13Майнц341141944-6537
14Кельн341061851-6936
15Аугсбург34991645-6336
16Вердер34871942-6931
17Фортуна346121636-6730
18Падерборн34482237-7420

 

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