"Лейпциг" и мёнхенгладбахская "Боруссия" вышли в ЛЧ, "Фортуна" вылетела из Бундеслиги

ТАСС, 27 июня. "Лейпциг" и "Боруссия" из Мёнхенгладбаха заняли соответственно третье и четвертое места в турнирной таблице чемпионата Германии по футболу и завоевали право сыграть в следующем сезоне в групповом этапе Лиги чемпионов. В субботу прошли матчи заключительного тура Бундеслиги.
"Лейпциг" в гостях обыграл "Аугсбург" со счетом 2:1 и занял в таблице третье место, набрав 66 очков, "Боруссия" с 65 очками финишировала четвертой, на своем поле обыграв в 34-м туре "Герту" - 2:1. Чемпионом Германии досрочно стала "Бавария", обыгравшая в последнем туре "Вольсбург" (4:0) и набравшая 82 очка. Второй финишировала "Боруссия" из Дортмунда, в последнем туре команда проиграла "Хоффенхайму" со счетом 0:4 и набрала в итоге 69 очков.
"Байер", в последнем туре обыгравший "Майнц" (1:0), и "Хоффенхайм" заняли пятое и шестое места и сыграют в следующем сезоне в групповом этапе Лиги Европы, "Вольфсбург", который финишировал седьмым, будет играть в квалификации второго по значимости еврокубка.
Из первой бундеслиги во вторую напрямую вылетели "Падерборн", занявший 18-е место с 20 очками, и финишировавшая 17-й "Фортуна" (30 очков). "Вердер", ставший 16-м (31), сыграет в стыковых матчах с третьей командой второй бундеслиги за право сыграть в следующем сезоне в высшем дивизионе.
Лучшим бомбардиром чемпионата стал польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовский, записавший на свой счет 34 гола, у его ближайшего преследователя, Тимо Вернера из "Лейпцига", 28 забитых мячей. Немецкий форвард, который провел свой последний матч в составе "Лейпцига", стал лучшим бомбардиром в истории команды, забив в субботу 95-й гол, со следующего сезона он будет выступать за лондонский "Челси". Нападающий "Баварии" Томас Мюллер установил рекорд Бундеслиги по количеству результативных передач (21), побив достижение Кевина Де Брёйне сезона-2014/15.
На 4 июля запланирован финальный матч Кубка Германии, в котором "Бавария" встретится с "Байером".
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Бавария
|34
|26
|4
|4
|100-32
|82
|2
|Боруссия Д
|34
|21
|6
|7
|84-41
|69
|3
|Лейпциг
|34
|18
|12
|4
|81-37
|66
|4
|Боруссия М
|34
|20
|5
|9
|66-40
|65
|5
|Байер
|34
|19
|6
|9
|61-44
|63
|6
|Хоффенхайм
|34
|15
|7
|12
|53-53
|52
|7
|Вольфсбург
|34
|13
|10
|11
|48-46
|49
|8
|Фрайбург
|34
|13
|9
|12
|48-47
|48
|9
|Айнтрахт
|34
|13
|6
|15
|59-60
|45
|10
|Герта
|34
|11
|8
|15
|48:59
|41
|11
|Унион
|34
|12
|5
|17
|41-58
|41
|12
|Шальке
|34
|9
|12
|13
|38-58
|39
|13
|Майнц
|34
|11
|4
|19
|44-65
|37
|14
|Кельн
|34
|10
|6
|18
|51-69
|36
|15
|Аугсбург
|34
|9
|9
|16
|45-63
|36
|16
|Вердер
|34
|8
|7
|19
|42-69
|31
|17
|Фортуна
|34
|6
|12
|16
|36-67
|30
|18
|Падерборн
|34
|4
|8
|22
|37-74
|20